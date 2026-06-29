To stało się w Dublinie. Muzułmański dom modlitewny w płomieniach!

  • Polityka
  • opublikowano:
Pożar w Dublinie / autor: William Murphy, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons
Pożar w Dublinie / autor: William Murphy, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons

W centrum Dublina doszło do pożaru. W ogniu stanęła muzułmańska sala modlitewna Al Madinah Hall przy Talbot Street.

W wyniku pożaru nikt nie został ranny. Z budynku ewakuowane zostały trzy osoby. Na miejsce przyjechały cztery wozy strażackie. Z żywiołem walczyło 20 strażaków.

Co wiadomo?

Dublińska policja metropolitarna Gardai poinformowała, że prowadzi dochodzenie w sprawie podejrzenia podpalenia. Aktualnie gromadzone są nagranie z monitoringu i prowadzone rozmowy ze świadkami.

Według śledczych podpalenie nie było jednak motywowane kwestiami rasistowskimi czy skrajnie prawicowymi.

as/RTE.ie

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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