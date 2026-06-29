W centrum Dublina doszło do pożaru. W ogniu stanęła muzułmańska sala modlitewna Al Madinah Hall przy Talbot Street.
W wyniku pożaru nikt nie został ranny. Z budynku ewakuowane zostały trzy osoby. Na miejsce przyjechały cztery wozy strażackie. Z żywiołem walczyło 20 strażaków.
Co wiadomo?
Dublińska policja metropolitarna Gardai poinformowała, że prowadzi dochodzenie w sprawie podejrzenia podpalenia. Aktualnie gromadzone są nagranie z monitoringu i prowadzone rozmowy ze świadkami.
Według śledczych podpalenie nie było jednak motywowane kwestiami rasistowskimi czy skrajnie prawicowymi.
as/RTE.ie
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763812-muzulmanski-dom-modlitewny-w-plomieniach
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