Okręty podwodne dla polskiej Marynarki Wojennej. Podpisano umowę

  • Polityka
  • opublikowano:
Premierzy Polski i Szwecji podczas konferencji prasowej na pokładzie ORP Gen. Tadeusz Kościuszko w Porcie Wojennym w Gdyni / autor: PAP/Marcin Gadomski
Premierzy Polski i Szwecji podczas konferencji prasowej na pokładzie ORP Gen. Tadeusz Kościuszko w Porcie Wojennym w Gdyni / autor: PAP/Marcin Gadomski

W obecności szefów rządów Polski i Szwecji, Donalda Tuska i Ulfa Kristerssona, podpisana została dziś umowa na zakup dla polskiej Marynarki Wojennej trzech szwedzkich okrętów podwodnych A26.

Umowa podpisała została przy okazji zorganizowanych w Gdyni polsko-szwedzkich konsultacji międzyrządowych.

Polska ma pozyskać trzy okręty podwodne typu A26 klasy Blekinge, budowane przez szwedzki koncern Saab Kockums dla marynarki Szwecji. W listopadzie ub.r. Szwecja została wybrana na partnera programu Orka, a oba państwa podpisały międzyrządowe porozumienie otwierające drogę do realizacji projektu.

Nowe okręty wyposażone będą w napęd diesel-elektryczny z systemem napędu niezależnego od powietrza (AIP), umożliwiającym wielodniowe pozostawanie w zanurzeniu bez konieczności wynurzania się w celu ładowania akumulatorów. Mają zastąpić wysłużony ORP „Orzeł”, obecnie jedyny pozostający w służbie okręt podwodny Marynarki Wojennej.

Pierwszy okręt ma zostać przekazany Polsce w 2030 r., a dwa kolejne w następnych latach. Według wcześniejszych szacunków wartość programu może sięgnąć około 20 mld zł. Kontrakt ma obejmować nie tylko budowę i dostawę okrętów, lecz także pakiet logistyczny, wsparcie eksploatacji, szkolenie personelu oraz przygotowanie infrastruktury niezbędnej do ich wprowadzenia do służby.

Program przewiduje również współpracę przemysłową Polski i Szwecji.

Będziemy dalej współpracować”

Tusk podczas konferencji prasowej z premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem powiedział, że jest to historyczna umowa o dużym znaczeniu dla obronności i współpracy między oboma krajami.

Szwecja jest jednym z najlepiej kooperujących państw w dziedzinie przemysłu obronnego i obrony. Mimo dość świeżego członkostwa w NATO, nasza współpraca na Bałtyku jakościowo zmieniła sytuację bezpieczeństwa. Podzielamy poglądy na temat sytuacji w całym regionie. Jesteśmy zdeterminowani we wsparciu Ukrainy wobec agresji rosyjskiej

— oświadczył szef koalicji 13 grudnia.

Jak stwierdził, podpisana w poniedziałek umowa nie jest zwieńczeniem współpracy, a jednym z jej etapów.

Będziemy dalej współpracować i mamy ambitne plany, żeby ten wielki projekt Orka był zaledwie etapem, a nie finałem naszej współpracy

— podkreślił Tusk.

xyz/PAP/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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