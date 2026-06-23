Kłamstwa Tuska i miażdżąca odpowiedź ludzi prezydenta

Donald Tusk najwyraźniej nie wysłuchał do końca wypowiedzi i chcą złośliwie skomentować wyszedł na tym jak bohater filmu „Nic Śmiesznego”, który pokazał reżyserowi „las”, a po przewinięciu strony okazało się, że chodziło o „las krzyży”. Uświadomił mu to rzecznik prezydenta Rałaf Leśkiewicz, obnażając manipulację, której zdążyli się ucieszyć koalicyjni politycy i przychylne im media.
„Czekamy na mocny tlen”
Podczas konferencji pod auspicjami prezydenta, zatytułowanej Poland Future Summit, Karol Nawrocki zwracał się do gości, między innymi zagranicznych inwestorów, w sprawie rozwoju polskich sił zbrojnych.
Nie chcąc wchodzić w szczegóły polskiego sporu o finasowanie zbrojeń, określił to jak najbardziej dyplomatycznie.
Wciąż czekamy na mocny tlen dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dzisiaj ten przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał miedzy innymi za sprawą kredytu, który trafił do Polski z Unii Europejskiej, ale wierzę też głęboko, że większość parlamentarna przyjmie tez moje rozwiązania, które zamknięte są w ustawie Polskiego Stronnictwa Ludowego, a więc Polski SAFE 0%.
— przemawiał prezydent.
Okrojona wypowiedź prezydenta
Donald Tusk i służby medialne premiera okroiły wypowiedź Karola Nawrockiego. Premier w swoim wpisie na X odniósł się jedynie do jednego zdania wyrwanego z kontekstu, dotyczącego kredytu z UE.
Szef rządu z kpiną napisał
Co Pan nie powie…
Z zapałem do komentowania wyciętego zdania podszedł również Adam Szłapka.
Sukces Polski to się Pan Prezydent próbuje podpiąć. Mógł nie blokować, mógł nie sabotować
— wypalił rzecznik rządu.
W podobnym tonie wypowiadali się też inni koalicyjni politycy, w tym Radosław Sikorski czy Władysław Kosiniak-Kamysz.
Wreszcie! Prezydent Nawrocki dostrzegł, że przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał za sprawą programu SAFE. Szkoda tylko, że weto prezydenta opóźniło ten ważny dla bezpieczeństwa i polskiej gospodarki program i zablokowało środki dla służb. Na przyszłość – lepiej zawsze od początku opierać się na faktach niż na błędnej propagandzie z Nowogrodzkiej
— stwierdził szef MON.
Owe komentarze natychmiast podjęły również Newsweek i TVP w likwidacji.
Pełna wypowiedź prezydenta
Sprawa wyjaśniła się, gdy na wpis premiera odpowiedział rzecznik głowy państwa.
Panie Premierze @donaldtusk, co Pan nie powie, to wytnie. W wycinanki też trzeba umieć. Proszę uważnie posłuchać do końca. To tylko kilkadziesiąt sekund prawdy. Wytrzyma Pan, prawda?
— wyraził nadzieję i dodał postscriptum.
Ps. Jak naprawa zapaści w służbie zdrowia? Czy coś drgnęło?
Jak mogliśmy się przekonać, oglądając pełną wersję wypowiedzi, prezydent zachwalał projekt konkurencyjny wobec unijnego SAFE, czyli polski SAFE 0%.
To genialny pomysł, szczególnie do gości zza granicy kieruję te słowa. Wielka praca NBP w kumulowaniu złota daje możliwość do rewaluacji złota, aby wykorzystać te środku finansowe na cele polskiego przemysłu zbrojeniowego. To przed nami i wierzę, że to się stanie
— stwierdził prezydent.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763352-klamstwa-tuska-i-miazdzaca-odpowiedz-ludzi-prezydenta
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