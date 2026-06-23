Mali ludzie, wielcy idioci

Reakcje części „elit” (cudzysłow nie jest przypadkowy) politycznych i medialnych w Polsce (wolę pisać tak właśnie, a nie używać przymiotnika „polskich”, bo na taki przymiotnik to trzeba sobie zasłużyć) na przemoc niemieckiej policji wobec Polaków chcących uczcić zamordowanych przez tychże Niemców naszych rodaków pokazuje, jak duża jest nad Wisłą i Odrą skala podłości. Ten haniebny chór basujący Niemcom to jedna z bardziej obrzydliwych rzeczy, jakie widziałem w czasach kiedy obrzydliwosci nie brakuje. Ci politycy na stanowiskach, utrzymywani przez polskich podatników, którzy wręcz wyrażali radość z powodu bicia Polaków przez niemieckie służby przechodzą właśnie do narodowej Księgi Hanby. Sporej, niestety, skądinąd. Ci dziennikarze i „eksperci” , którzy zamiast wyrażać elementarną solidarność z bitymi ludźmi tłumaczyli Niemców i krytykowali własnych rodaków (!) unaoczniaja małość tych ludzi i tych srodowisk. Ale pokazują jeszcze coś więcej: spory potencjal zdrady narodowej,z którego nasi wrogowie - sąsiedzi, z różnych przecież stron chętnie zawsze korzystali, korzystają i znając ich korzystać będą. Smutne to, ale prawdziwe - jednak przede wszystkim wymagające reakcji ze strony obozu patriotycznego. Taką reakcja może i powinnien być ostracyzm wobec tych,którzy w starciu obcych i swoich - służą obcym.
Nie ma obowiązku podzielać poglądów oraz stylu działania politycznego pana Roberta Bakiewicza. Można się z nim nie zgadzać. Można sądzić, że należy skupić się na innych firmach ekspresji niż te, których on używa. Można o tym oczywiście mówić publicznie. Jednak w sytuacji, gdy Niemcy tłuką Polaków, jak robili to wielokrotnie w naszych dziejach - należy „zachować się jak trzeba”, okazać solidarność z ludźmi należącymi do tej samej wspólnoty narodowej, a nie wspierać prześladowcow. Tylko tyle - i aż tyle. Jeśli kogoś na to nie stać - sam siebie wyklucza ze wspólnoty narodowej. Powiedzmy to wreszcie wprost. Oczywiście to nie musi zmartwić owych „pożytecznych (dla Niemców) idiotow”.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763302-mali-ludzie-wielcy-idioci
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