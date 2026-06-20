Adam Borowski, opozycjonista z czasów PRL, przewodniczący warszawskiego klubu „Gazety Polskiej” będzie kandydatem PiS na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich - zapowiedział prezes partii Jarosław Kaczyński.
Kaczyński wskazał Adama Borowskiego jako kandydata na RPO, którego zgłosi PiS.
My staniemy na głowie albo nawet, jak to się mówi, na uszach, żeby jednak w tym trochę tak rozsypującym się układzie w Sejmie jednak miał jakąś szansę, gorzej będzie z Senatem
—mpowiedział prezes PiS. Jego zdaniem Polacy w czasach, gdy Adam Borowski byłby RPO, byliby „dużo bezpieczniejsi niż dzisiaj”.
Urodzony w 1955 roku Adam Borowski to działacz opozycji demokratycznej, represjonowany przez aparat bezpieczeństwa PRL. Za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce odznaczony w 2006 roku przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W III RP związany ze środowiskiem PiS, szef warszawskiego klubu „Gazety Polskiej”.
Pięcioletnia kadencja obecnego RPO, prof. Marcina Wiącka, który objął urząd w 2021 roku, kończy się 23 lipca br. Termin zgłaszania kandydatur na jego następcę upływa 23 czerwca br.
Zgodnie z ustawą o RPO rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Ta sama osoba nie może być rzecznikiem więcej niż przez dwie kadencje.
Klub Koalicji Obywatelskiej rozpoczął zbieranie podpisów pod listą poparcia dla kandydatury mec. Sylwii Gregorczyk-Abram.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763151-to-on-bedzie-kandydatem-pis-na-rpo
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