Sobkowiak-Czarnecka z nową rolą! Premier Tusk zadecydował

Premier Donald Tusk powołał Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką na stanowisko wiceminister obrony narodowej - poinformowano na uroczystości w MON z udziałem wicepremiera, szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza.
Prezes Rady Ministrów decyzją z dnia 17 czerwca 2026 r. panią Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką powołał z dniem 18 czerwca 2026 r. na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Decyzję podpisał Prezes Rady Ministrów, pan Donald Tusk
— przekazano na uroczystości.
Sobkowiak-Czarnecka pełni w rządzie funkcję pełnomocniczki ds. SAFE. Jak czytamy na stronie KPRM, w latach 2016-2018 w Komisji Europejskiej w Brukseli, specjalizując się w tematach gospodarczych, polityce obronnej i kosmicznej. Wcześniej była korespondentką i relacjonowała politykę krajową oraz międzynarodową.
W latach 2019-2023 była szefową zespołu doradców obecnego wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, a w 2020 r. szefową sztabu w jego kampanii prezydenckiej.
W styczniu 2024 r. została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w pionie ds. Unii Europejskiej, natomiast w październiku minionego roku - na funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762978-sobkowiak-czarnecka-z-nowa-rola-premier-tusk-zadecydowal
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