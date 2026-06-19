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Sobkowiak-Czarnecka z nową rolą! Premier Tusk zadecydował

  • Polityka
  • opublikowano:
Premier Donald Tusk powołał Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką na stanowisko wiceminister obrony narodowej. / autor: PAP/Marcin Obara
Premier Donald Tusk powołał Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką na stanowisko wiceminister obrony narodowej. / autor: PAP/Marcin Obara

Premier Donald Tusk powołał Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką na stanowisko wiceminister obrony narodowej - poinformowano na uroczystości w MON z udziałem wicepremiera, szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Prezes Rady Ministrów decyzją z dnia 17 czerwca 2026 r. panią Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką powołał z dniem 18 czerwca 2026 r. na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Decyzję podpisał Prezes Rady Ministrów, pan Donald Tusk

— przekazano na uroczystości.

Sobkowiak-Czarnecka pełni w rządzie funkcję pełnomocniczki ds. SAFE. Jak czytamy na stronie KPRM, w latach 2016-2018 w Komisji Europejskiej w Brukseli, specjalizując się w tematach gospodarczych, polityce obronnej i kosmicznej. Wcześniej była korespondentką i relacjonowała politykę krajową oraz międzynarodową.

W latach 2019-2023 była szefową zespołu doradców obecnego wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, a w 2020 r. szefową sztabu w jego kampanii prezydenckiej.

W styczniu 2024 r. została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w pionie ds. Unii Europejskiej, natomiast w październiku minionego roku - na funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy.

kk/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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