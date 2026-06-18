"Jesteś nielojalną mendą". Zembaczyński obraża koalicjanta!

Witold Zembaczyński to kolejny polityk Koalicji Obywatelskiej, który pokazał, jak to ugrupowanie traktuje koalicjantów - zwłaszcza tych z Polski 2050. Podczas programu „Liga debat” w Kanale Zero Zembaczyński określił Bartosza Romowicza z koalicyjnego ugrupowania jako „nielojalną mendę”. Poseł odpowiedział w ten sposób na pytanie parlamentarzysty PL2050, czy powstrzymuje stanowisko wyrażone pod koniec kwietnia, przy okazji głosowania nad wotum nieufności wobec minister Pauliny Hennig-Kloski.
Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński, mimo ogromnego oddania partii, które deklaruje na każdym kroku, nierzadko swoim postępowaniem bardziej szkodzi KO niż pomaga. W dodatku bardzo często udziela wywiadów w mediach bądź bierze udział w telewizyjnych debatach.
Pytanie Romowicza
Do ostrej konfrontacji między Witoldem Zembaczyńskim a posłem Polski 2050 Bartoszem Romowiczem doszło w programie „Liga debat” w Kanale Zero.
Drogi Witku, jesteśmy koalicjantami. Czy uważasz, że jestem nielojalną mendą?
— zapytał na początek Romowicz.
Tak
— odparł poseł KO.
Zembaczyński z tyradą o lojalności
Bartosz Romowicz nawiązał w ten sposób do sytuacji z końca kwietnia, kiedy to w Sejmie głosowano nad wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Witold Zembaczyński powiedział wówczas w jednym z telewizyjnych wywiadów, że każdy członek koalicji, który zagłosuje za odwołaniem szefowej KO, jest „nielojalną mendą”.
Poseł Polski 2050 był wśród parlamentarzystów, którzy poparli wniosek o wotum nieufności. Zagłosował więc inaczej niż większość koalicji 13 grudnia.
Jeśli jesteś politykiem krajowym, to musisz być lojalny wobec własnego rządu. Jeżeli na głosowaniu głosujesz za odwołaniem własnego ministra, to jesteś dla mnie nielojalną mendą
— bronił swojej wypowiedzi Zembaczyński.
Czyli dzisiaj nazwałeś Jachirę, Franka Sterczewskiego, Roberta Dowhana i jeszcze paru innych parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej bądź z list Koalicji Obywatelskiej „nielojalnymi mendami”
— skomentował Romowicz, wymieniając parlamentarzystów, którzy w różnych sytuacjach wyłamywali się z dyscypliny klubowej.
Czy pamiętasz, kiedy Kaczyński mówił „gorszy sort”, „zdradzieckie mordy” - jak wtedy protestowaliście, że taki język w polityce jest niedopuszczalny?
— przypomniał.
Jeszcze raz powtarzam: to ciebie nazywam nielojalną mendą, bo nie rozumiesz polityki. Polityka to nie jest zabawa
— pouczał koalicjanta poseł KO, który dostarczył w ostatnich latach polskiej polityce wielu zabawnych momentów.
Przez takich jak ty - przez ciebie, nie przez Jachirę, której nie ma u nas w klubie ani w koalicji - widzisz tego tam, z PiS-u? On już tylko czyha na władzę
— podkreślił, wskazując na Mariusza Kałużnego, posła PiS.
Widzisz tę panią z Konfederacji, oświeconą Braunem? Ona już czeka
— wskazał z kolei na Annę Świergocką z Konfederacji.
Możecie sobie piątki zbić, jeżeli dalej będziesz szedł tą drogą. Polityka to jest odpowiedzialność, lojalność
— przekonywał Zembaczyński.
Wiele wskazuje jednak na to, że Polska 2050, czy to zarządzana przez Szymona Hołownię, czy Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, lubi być poniżana przez Donalda Tuska i co gorliwszych polityków KO.
Kanał Zero/X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762917-jestes-nielojalna-menda-zembaczynski-obraza-koalicjanta
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