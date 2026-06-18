Za niecały miesiąc, a dokładnie 23 lipca, kończy się pięcioletnia kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiącka. Kto go zastąpi? Wiele wskazuje na to, że Koalicja Obywatelska będzie forsować kandydaturę Sylwii Gregorczyk-Abram, adwokat, która w przeszłości wzywała m.in. do odebrania funduszy unijnych w Polsce.
O tym, że Gregorczyk-Abram może zostać kandydatką koalicji rządzącej pisał m.in. Patryk Michalski z TVN24. Teraz inny dziennikarz tej stacji, Konrad Piasecki, poinformował na platformie X, że do polityków KO został wysłany sms, w których apeluje się o składanie podpisów pod jej kandydatura.
No i jest decyzja. KO rozsyła do swoich posłów smsa „Proszę o podpisywanie się pod listą poparcia dla kandydatury Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, wyłożoną w pok. 109. /-/ Z. Konwiński
— podał Piasecki.
Przypomnijmy, że adwokat mocno angażowała się w walkę z rządem Zjednoczonej Prawicy. Tak mocno, że aż w 2021 roku na łamach tygodnika „Der Spiegiel” stwierdziła, że nałożenie na Polskę kary 1 mln euro dziennie przez TSUE to… „dobry pierwszy krok”. Chodziło wtedy o spór związany z nakazem likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, który wydał TSUE.
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kk/TVN24/X/wPolityce
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762910-gregorczyk-abram-bedzie-nowym-rpo
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