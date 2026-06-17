Figraszka

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria
autor: Fratria

W braku życia smaku

Siedzą sobie dwie singielki

Omawiają kłopot wielki

Mają jakiś smutek one

Choć na maxa wyzwolone

Po siłowni ciała prężą

I nie usługują mężom

Biologiczny zegar bije

One ciągle są niczyje

Przeleciały kawał świata

Przeleciały młode lata

Pokochały bardzo siebie

Ale w jakiejś są potrzebie

W fazie są jakiegoś braku

Prawdziwego życia smaku

F(i)graszka wyborcza

Wyborczy turniej jeden z trzynastu

Wkrótce doczeka się toastu

Bo jeśli będzie narodu wola

Większość postawi na Karola

Osoby męskie z tęczowej paki

Nieustająco zbierają haki

Rafał ostrzegał: „planeta płonie”

Dzisiaj się jawi w innej odsłonie

Bo to osoba bardzo cacana

Przez de Barbaro coachowana

Nie daje przespać mu całej nocki

Ten naturalny Karol Nawrocki

Letnie urlopy

Już urlopy planujmy

I baterie ładujemy

By skutecznie, w oka mgnieniu

Przeciwdziałać wypaleniu

Dieta zdrowa i muskuły

To miód podczas kanikuły

Wszystko gratis: lasy, morze

Każdy mieć to darmo może

A nagroda pozostanie

Długo w naszym dobrostanie

Idzie powyborcze lato

Czuwa Unia czuwa NATO

Idzie powyborcze lato

Nie przeszkodzą emigranci

Wojsko czuwa i alianci

Samoloty pośród chmur

I wzmacniamy właśnie mur

Uprawiajmy len, konopie

Bo tęczowo jest w EUROPIE

Chodźmy wszyscy na wybory!

Jest kobietą na zakręcie

Polska w europarlamencie

Skręcić może w lewo, w prawo

Polski musisz strzec Warszawo

Z naszej Polski duma wzrasta

Niech zaczerpną młodzi z miasta

Patriotyzmu i pokory

Chodźmy wszyscy na wybory!

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