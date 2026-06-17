Małgorzata Wassermann, poseł PiS i adwokat, została zapytana, czy Grzegorz Braun jest „ruską onucą”. Jej odpowiedź była jednoznaczna. „To takie powiedzenie, powiedziałabym, potoczne, natomiast powiedzmy sobie, że każdy miesiąc przynosi jednak takie zachowania, które wskazują na to, że bardzo blisko mu do Rosji” - oceniła na antenie Radia Zet.
„Koalicja” PiS z Grzegorzem Braunem i jego Konfederacją Korony Polskiej istnieje tylko w głowach polityków koalicji 13 grudnia i najwyraźniej tak już zostanie, o czym wprost mówią politycy PiS, na czele z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Ciekawe pytanie na temat Brauna usłyszała w Radiu Zet poseł Małgorzata Wassermann.
„Każdy miesiąc przynosi takie zachowania”
W „krótkiej piłce” padło pytanie: czy Grzegorz Braun jest „ruską onucą”.
Niestety, tak. „Ruska onuca” to takie powiedzenie, powiedziałabym, potoczne, natomiast powiedzmy sobie, że każdy miesiąc przynosi jednak takie zachowania członków KKP czy samego Brauna, które wskazują na to, że bardzo blisko im do Rosji
— oceniła Wassermann.
Stosunek do Rosji i Ukrainy to od zawsze fundamentalna różnica między PiS a środowiskiem Grzegorza Brauna (czy to się podoba straszącym przyszłą „koalicją”, czy też nie).
Radio Zet/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762825-ruska-onuca-czy-nie-wassermann-bez-ogrodek-o-braunie
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