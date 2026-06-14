Jak informuje Rafał Bochenek, doszło do kolizji drogowej z udziałem samochodu, w którym przebywał prof. Przemysław Czarnek. Do winy przyznał się kierowca drugiego auta, który wymusił pierwszeństwo.
Jak przekazała oficer prasowa policji w Turku, do wypadku doszło w niedzielę ok. godz. 17.10 na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 72 w miejscowości Smulsko. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący Oplem 19-latek, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa Volkswagenowi, którym jako pasażer podróżował wiceprezes PiS prof. Przemysław Czarnek.
W wyniku wypadku do szpitala trafiła pasażerka Opla; pomoc medyczna udzielona została również pasażerce Volkswagena. Według informacji policji poseł PiS nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Obaj kierowcy byli trzeźwi.
Samochód z prof. Przemysławem Czarnkiem wracał z Kalisza, gdzie odbyło się spotkanie polityków Prawa i Sprawiedliwości.
Nikomu nic się nie stało
Jak zapewnia Rafał Bochenek z PiS, nikomu nic się nie stało. Kierowca samochodu, który był przyczyną kolizji, przyznał się do winy i przyjął zasądzony mandat.
Tak, rzeczywiście doszło do kolizji drogowej z udziałem samochodu, którym poruszał się kandydat na premiera prof. @CzarnekP (nie był kierowcą). Do zdarzenia doszło z powodu wymuszenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę drugiego samochodu. Kierowca ten przyznał się do winy i przyjął mandat. Na szczęście nic poważnego nikomu się nie stało
— napisał polityk PiS.
Zdjęcie samochodu, którym poruszał się prof. Czarnek zamieścił na platformie X Paweł Rybicki.
X/PAP/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762661-kolizja-samochodu-w-ktorym-byl-prof-czarnek
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.