Kolizja samochodu, w którym był prof. Czarnek! Wiemy, kto jest winny

  • Polityka
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Prof. Przemysław Czarnek / autor: PAP/Tomasz Wojtasik
Prof. Przemysław Czarnek / autor: PAP/Tomasz Wojtasik

Jak informuje Rafał Bochenek, doszło do kolizji drogowej z udziałem samochodu, w którym przebywał prof. Przemysław Czarnek. Do winy przyznał się kierowca drugiego auta, który wymusił pierwszeństwo.

Jak przekazała oficer prasowa policji w Turku, do wypadku doszło w niedzielę ok. godz. 17.10 na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 72 w miejscowości Smulsko. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący Oplem 19-latek, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa Volkswagenowi, którym jako pasażer podróżował wiceprezes PiS prof. Przemysław Czarnek.

W wyniku wypadku do szpitala trafiła pasażerka Opla; pomoc medyczna udzielona została również pasażerce Volkswagena. Według informacji policji poseł PiS nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Obaj kierowcy byli trzeźwi.

Samochód z prof. Przemysławem Czarnkiem wracał z Kalisza, gdzie odbyło się spotkanie polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Nikomu nic się nie stało

Jak zapewnia Rafał Bochenek z PiS, nikomu nic się nie stało. Kierowca samochodu, który był przyczyną kolizji, przyznał się do winy i przyjął zasądzony mandat.

Tak, rzeczywiście doszło do kolizji drogowej z udziałem samochodu, którym poruszał się kandydat na premiera prof. @CzarnekP (nie był kierowcą). Do zdarzenia doszło z powodu wymuszenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę drugiego samochodu. Kierowca ten przyznał się do winy i przyjął mandat. Na szczęście nic poważnego nikomu się nie stało

— napisał polityk PiS.

Zdjęcie samochodu, którym poruszał się prof. Czarnek zamieścił na platformie X Paweł Rybicki.

X/PAP/mly

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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