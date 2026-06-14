Kompromitacja ws. służb. Sąd rozbił narrację ludzi Tuska

Jak przekonuje portal zero.pl, były wiceminister obrony narodowej Dominik Smyrgała został niezgodnie z prawem zwolniony ze Służby Wywiadu Wojskowego. Taką decyzję ogłosił Naczelny Sąd Administracyjny.
Zwolnienie ze Służby Wywiadu Wojskowego byłego wiceministra obrony narodowej Dominika Smyrgały było niezgodne z prawem – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego
— pisze Patryk Słowik.
Obecna ekipa przedstawiła bowiem niepodpisany świstek papieru, przekonując, że to opinia psychologa
— czytamy.
Badania psychologiczne
Dominik Smyrgała jest funkcjonariuszem Służby Wywiadu Wojskowego od 2018 roku. Po zmianie władz wojskowych służb nowa szefowa SWW zdecydowała o skierowaniu byłego wiceministra obrony narodowej na badania psychologiczne.
W dokumencie, który powstał po ich przeprowadzeniu, stwierdzono, że mężczyzna nie nadaje się do służby. Na tej podstawie Smyrgałę z wywiadu wojskowego usunięto. On zaś skierował sprawę do sądu. Jako że podstawą oceny był rozkaz szefowej SWW, sprawą zajmowały się sądy administracyjne\
— informuje portal Kanału Zero.
Najpierw Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, a następnie Naczelny Sąd Administracyjny przyznały rację byłemu wiceministrowi obrony narodowej. Rozkaz personalny został uchylony. Kwestia najistotniejsza: zwolnienie ze służby nastąpiło na podstawie świstka papieru, któremu trudno przypisać cechy jakiegokolwiek dowodu
— czytamy.
Jak informuje Patryk Słowik, choć Dominik Smyrgała nie został oficjalnie zwolniony ze służby, postanowił sam opuścić SWW.
Zero.pl/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762621-kompromitacja-ws-sluzb-sad-rozbil-narracje-ludzi-tuska
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