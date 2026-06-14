Kompromitacja ws. służb. Sąd rozbił narrację ludzi Tuska

  • Polityka
  • opublikowano:
Donald Tusk / autor: Fratria
Donald Tusk / autor: Fratria

Jak przekonuje portal zero.pl, były wiceminister obrony narodowej Dominik Smyrgała został niezgodnie z prawem zwolniony ze Służby Wywiadu Wojskowego. Taką decyzję ogłosił Naczelny Sąd Administracyjny.

Zwolnienie ze Służby Wywiadu Wojskowego byłego wiceministra obrony narodowej Dominika Smyrgały było niezgodne z prawem – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego

— pisze Patryk Słowik.

Obecna ekipa przedstawiła bowiem niepodpisany świstek papieru, przekonując, że to opinia psychologa

— czytamy.

Badania psychologiczne

Dominik Smyrgała jest funkcjonariuszem Służby Wywiadu Wojskowego od 2018 roku. Po zmianie władz wojskowych służb nowa szefowa SWW zdecydowała o skierowaniu byłego wiceministra obrony narodowej na badania psychologiczne.

W dokumencie, który powstał po ich przeprowadzeniu, stwierdzono, że mężczyzna nie nadaje się do służby. Na tej podstawie Smyrgałę z wywiadu wojskowego usunięto. On zaś skierował sprawę do sądu. Jako że podstawą oceny był rozkaz szefowej SWW, sprawą zajmowały się sądy administracyjne\

— informuje portal Kanału Zero.

Najpierw Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, a następnie Naczelny Sąd Administracyjny przyznały rację byłemu wiceministrowi obrony narodowej. Rozkaz personalny został uchylony. Kwestia najistotniejsza: zwolnienie ze służby nastąpiło na podstawie świstka papieru, któremu trudno przypisać cechy jakiegokolwiek dowodu

— czytamy.

Jak informuje Patryk Słowik, choć Dominik Smyrgała nie został oficjalnie zwolniony ze służby, postanowił sam opuścić SWW.

Zero.pl/mly

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