Polityk Konfederacji Krzysztof Bosak udostępnił w mediach społecznościowych film działacza ze Śląska Michała Olszewskiego, który pokazuje grupę osób koczujących przy ul. Chopina w samym centrum Katowic. Przy braku podstawowych warunków sanitarnych miało tam dochodzić do: przygotowywania posiłków na otwartym ogniu, prania rzeczy w przestrzeni publicznej czy pozostawiania odpadów. Według relacji mieszkańców służby nie reagują na zaistniałą sytuację.
Jak wskazał w swoim wpisie działacz ze Śląska Michał Olszewski, w centrum Katowic zorganizowano „nielegalne miejsce do bytowania”.
Gotowanie na otwartym ogniu, pranie i drastyczny brak higieny prosto na chodniku. Film nie oddaje w pełni tego, jak uciążliwa jest ta sytuacja dla otoczenia. Mieszkańcy są bezradni. Z ich relacji wynika, że ślą nagrania, dzwonią, apelują, ale sytuacja wciąż pozostaje bez zmian. Posłuchajcie zresztą sami. I to wszystko dzieje się w bezpośrednim sąsiedztwie placówki edukacyjnej!
— podkreślił.
Ważne pytanie do prezydenta Katowic!
Michał Olszewski skierował również pytania do prezydenta Katowic, śląskiej policji i Straży Miejskiej.
Panie Prezydencie Marcinie Krupa, ile jeszcze mieszkańcy mają czekać na skuteczną interwencję i kiedy ten teren zostanie w końcu uporządkowany? @PolicjaSlaska – czy wobec tej osoby podjęto odpowiednie czynności sprawdzające i ustalono status jej pobytu? I pytanie do Straży Miejskiej – dlaczego zgłoszenia mieszkańców wciąż nie przyniosły rozwiązania tego problemu?
— dopytywał działacz ze Śląska.
X/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762307-koczowisko-w-samym-centrum-katowic-szokujace-nagranie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.