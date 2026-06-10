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Koczowisko w samym centrum Katowic. Szokujące nagranie. "Mieszkańcy są bezradni"

  • Polityka
  • opublikowano:
Katowice / autor: Fratria/X/@MDMOlszewski
Katowice / autor: Fratria/X/@MDMOlszewski

Polityk Konfederacji Krzysztof Bosak udostępnił w mediach społecznościowych film działacza ze Śląska Michała Olszewskiego, który pokazuje grupę osób koczujących przy ul. Chopina w samym centrum Katowic. Przy braku podstawowych warunków sanitarnych miało tam dochodzić do: przygotowywania posiłków na otwartym ogniu, prania rzeczy w przestrzeni publicznej czy pozostawiania odpadów. Według relacji mieszkańców służby nie reagują na zaistniałą sytuację.

Jak wskazał w swoim wpisie działacz ze Śląska Michał Olszewski, w centrum Katowic zorganizowano „nielegalne miejsce do bytowania”.

Gotowanie na otwartym ogniu, pranie i drastyczny brak higieny prosto na chodniku. Film nie oddaje w pełni tego, jak uciążliwa jest ta sytuacja dla otoczenia. Mieszkańcy są bezradni. Z ich relacji wynika, że ślą nagrania, dzwonią, apelują, ale sytuacja wciąż pozostaje bez zmian. Posłuchajcie zresztą sami. I to wszystko dzieje się w bezpośrednim sąsiedztwie placówki edukacyjnej!

— podkreślił.

Ważne pytanie do prezydenta Katowic!

Michał Olszewski skierował również pytania do prezydenta Katowic, śląskiej policji i Straży Miejskiej.

Panie Prezydencie Marcinie Krupa, ile jeszcze mieszkańcy mają czekać na skuteczną interwencję i kiedy ten teren zostanie w końcu uporządkowany? @PolicjaSlaska – czy wobec tej osoby podjęto odpowiednie czynności sprawdzające i ustalono status jej pobytu? I pytanie do Straży Miejskiej – dlaczego zgłoszenia mieszkańców wciąż nie przyniosły rozwiązania tego problemu?

— dopytywał działacz ze Śląska.

X/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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