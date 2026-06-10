SONDAŻ

Klęska rządu Tuska! Tak oceniają go Polacy

  • Polityka
  • opublikowano:
Donald Tusk / autor: PAP/Paweł Supernak
Donald Tusk / autor: PAP/Paweł Supernak

54 proc. badanych w sondażu Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu” źle oceniło rząd Donalda Tuska, 33 proc. - dobrze, a 13 proc. nie miało zdania.

W badaniu, którego wyniki opublikowano w środę, zapytano respondentów: jak oceniasz rząd Donalda Tuska od początku kadencji do chwili obecnej.

Tak Polacy oceniają rząd!

54 proc. badanych oceniło rząd źle, 33 proc. dobrze, a 13 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „nie wiem”.

Sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” przeprowadzono 28 i 29 maja na próbie 1057 osób.

mly/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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