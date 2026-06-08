Czy można było uniknąć śmierci ojca Zbigniewa Ziobry Jerzego? Prawdopodobnie na początku lipca Sąd Okręgowy w Krakowie wyda wyrok ws. lekarzy, którzy mieli przyczynić się do śmierci ojca Ziobry. Decydująca może okazać się tu ekspertyza biegłych z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Sądowej w Lozannie. Do treści opinii biegłych dotarła „Rzeczpospolita”.
Jerzy Ziobro zmarł w 2006 roku. Jego rodzina złożyła w 2011 roku akt oskarżenia, ponieważ prokuratura dwukrotnie umarzała prowadzone śledztwo. Oskarżonymi w sprawie są: prof. Jacek D., prof. UJ Dariusz D., lekarka dyżurna Katarzyna S. oraz Andrzej K. Szwajcarscy biegli uznali w swojej ekspertyzie, że doszło do poważnych błędów, które miały wpływ na śmierć Jerzego Ziobry.
Mam nadzieję, że nie ma już wątpliwości, iż w procesie diagnostyki i leczenia Jerzego Ziobro popełniono kardynalne błędy. A nawet poświadczano nieprawdę.
— „Rzeczpospolita” dotarła do ostatecznej opinii biegłych z Lozanny. Z urzędu zasięgnął jej Sąd Okręgowy w Krakowie.
— Wiele lat zajęło odkłamywanie fałszywej narracji dotyczącej rzekomo fatalnego stanu chorego przed hospitalizacją, rzekomej konieczności implementacji stentów oraz rzekomej poprawności wykonanych zabiegów po których pacjent zmarł.
— Wiele lat zajęło udowodnienie , że opinie polskich biegłych są - delikatnie mówiąc - nierzetelne.
— Dziesiąty rok toczy się w tej sprawie postępowanie odwoławcze. Jeszcze w czerwcu odbędzie się kolejna, czterdziesta ósma rozprawa apelacyjna. To rekord wszechczasów w polskim sądownictwie.
— Czy faktycznie ktoś jeszcze wierzy w to, że prawidłowy był wyrok sądu I instancji, skoro tyle lat rozpoznawane są apelacje?
— zawraca uwagę w mediach społecznościowych mec. dr Bartosz Lewandowski.
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Odkłamywanie fałszywej narracji
Najpoważniejszym zarzutem wobec polskich lekarzy jest to, że w tak ciężkim przypadku nie zdecydowali się na wszczepienie Jerzemu Ziobrze bypassów. Zdaniem biegłych lekarzy z Lozanny gdyby zamiast stentów założono bypassy, Jerzy Ziobro by przeżył, ponieważ taki zabieg miał większy sens.
70-letni ojciec Zbigniewa Ziobro Jerzy trafił do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie 22 czerwca 2006 r. z rozpoznaniem „dławicy piersiowej de novo z powodu od około dwóch tygodni występującej stenokardii ograniczającej normalną aktywność fizyczną, bez bólów spoczynkowych”.
Zdiagnozowano u niego nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemię. W opinii czytamy, że Jerzy Ziobro przeszedł dwa zabiegi koronarografii i wszczepienia w sumie czterech stentów wieńcowych – 22 i 26 czerwca 2006 r. „1 lipca 2006 r. około godz. 2 Jerzy Ziobro zgłosił silny ból żuchwy, który następnie przemieścił się w okolicę zamostkową. Pacjentowi wykonano szereg badań, m.in. dwukrotnie EKG. Około północy Jerzy Ziobro został przewieziony do pracowni hemodynamicznej w celu wykonania natychmiastowej koronarografii. W czasie przewożenia doszło do zatrzymania krążenia i oddychania, w związku z czym podjęto akcję reanimacyjną z intubacją i wentylacją mechaniczną. W trakcie reanimacji wykonano koronarografię, która wykazała brak przepływu w gałęzi międzykomorowej przedniej oraz w proksymalnym odcinku gałęzi okalającej. Wprowadzono balonik w celu rozszerzenia tych tętnic i przywrócono drożność. Pomimo podania leków przeciwpłytkowych i leku trombolitycznego, a także innych leków, wystąpiła asystolia (nagłe zatrzymanie krążenia – przyp. red.). Jerzy Ziobro zmarł 2 lipca
— czytamy w artykule, który powołuje się na ustalenia biegłych. Ich wnioski nie odbiegają od ustaleń polskiej prokuratury z 2018 r.
Ocena dokumentacji Jerzego Ziobro pozwoliła biegłym stwierdzić, na zapisie koronarografii wykonanej w dniu jego zgonu zakrzepicę (okluzje – red.) stentów założonych w LAD i w pierwszej gałęzi brzeżnej tętnicy okalającej. Te okluzje stentów są najbardziej prawdopodobną przyczyną zgonu (…) Pacjent cierpiał na zaawansowaną chorobę trójnaczyniową – miażdżycę tętnic wieńcowych. Wskazanym leczeniem tego typu choroby jest wykonanie pomostowania aortalno-wieńcowego w drodze zabiegu chirurgicznego, a nie założenie stentów, jak zostało to zrobione
— wskazali szwajcarscy biegli. Tego samego zdania byli także kardiolodzy z Niemiec, Włoch i Izraela, o których opinię wcześniej wystąpiła rodzina Zibigewa Ziobry.
Dodatkowo biegli wskazują na możliwość fałszowania dokumentacji medycznej.
Jest rzeczą niemożliwą, by EKG wykonane w różnych datach były identyczne tak, jak w tym przypadku, co oznacza, że niektóre z dat znajdujących się na tych EKG muszą być nieprawdziwe
— wskazują cytowani przez „Rzeczpospolitą” biegli. Podkreślają jednak, że EKG dotyczą okresu przed hospitalizacją i „najprawdopodobniej nie miały znaczenia w leczeniu szpitalnym Jerzego Ziobro”.
Szwajcarscy biegli mieli poważne zastrzeżania także, do sekcji zwłok, stwierdzili m.in., że stenty są tam „opisane w sposób bardzo nieprecyzyjny, a nawet niepoprawny”.
Okluzja stentu, która zdaje się być opisana w protokole badania sekcyjnego, nie została nawet wymieniona w końcowych rozpoznaniach posekcyjnych. W ten sposób najbardziej prawdopodobna przyczyna zgonu Jerzego Ziobro nawet nie znajduje się na liście tych rozpoznań. Natomiast znajduje się na niej rozpoznanie zapalenia śródmiąższowego mięśnia sercowego, które jest dyskusyjne. Płuca nie zostały zważone, a zastawki serca nie zostały zmierzone w sytuacji, w której chodzi o pomiary szybkie i łatwe do przeprowadzenia o fundamentalnym znaczeniu w przypadku zgonu sercowego. Możemy więc stwierdzić, że jakość badania sekcyjnego jest wyraźnie niewystarczająca
— napisali Szwajcarzy.
O opinię uzupełniającą biegłych z Lozanny krakowski sąd zwrócił się w październiku 2022 roku. „Rzeczpospolita” ujawnia personalia biegłych z Lozanny, są to:
— Silke Grabherr, dyrektor Centrum, specjalista medycyny sądowej,
— François Girardini, kierownik oddziału farmakologii klinicznej, specjalista chorób wewnętrznych oraz farmakologii i toksykologii,
— Christian Kern, specjalista w dziedzinie anestezjologii, profesor honorowy Ombudsperson na Wydziale Biologii i Medycyny Uniwersytetu w Lozannie,
— Katarzyna Michaud, specjalistka medycyny sądowej,
— Piergiorgio Tozzi, specjalista w zakresie kardiochirurgii i chirurgii klatki piersiowej
— pisze gazeta.
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koal/Rzeczpospolita
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762166-smierc-ojca-ziobry-szwajcarscy-biegli-nie-maja-watpliwosci
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