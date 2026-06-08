Skandal w biurze polityka KO. Dywizja SS „Adolf Hitler”

W „ciekawym” towarzystwie obraca się europoseł Koalicji Obywatelskiej Łukasz Kohut. Polityk znany ze wspierania separatyzmu ślązakowskiego niedawno gościł w swoim biurze na katowickim Nikiszowcu (w tzw. Ślōnskiej Ambasadzie) niejakiego Mariana Kulika - „człowieka, ktory na swoim zdjęciu profilowym z dumą prezentuje odznakę… 1. Dywizji Pancernej SS ‘Adolf Hitler’” - napisał na portalu X poseł PiS Paweł Jabłoński.
Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego oraz polityk Polski 2050, chętnie chwalący się ukraińskim pochodzeniem, skompromitował się ostatnio, relatywizując zbrodnie UPA na Polakach i porównując ukraińską formację odpowiedzialną za Rzeź Wołyńską do Żołnierzy Niezłomnych.
Choć Szeptycki nie po raz pierwszy „popisał się” w ten sposób, w koalicji 13 grudnia nie brakuje większych „skandalistów” od niego. Niektórzy politycy Koalicji Obywatelskiej mają bowiem dość nieciekawe znajomości.
„Tacy ludzie rządzą dziś Polską”
Szeptycki, Szeptyckim – ale w rządzącej Partii bywa jeszcze gorzej. Np. europoseł od D.Tuska Łukasz Kohut regularnie gości w swoim biurze poselskim człowieka, ktory na swoim zdjęciu profilowym z dumą prezentuje odznakę… 1. Dywizji Pancernej SS „Adolf Hitler”. Tacy ludzie rządzą dziś Polską
— napisał na platformie X Paweł Jabłoński, poseł PiS i były wiceszef MSZ.
Osoba, o której pisze Jabłoński, to Marian Kulik, najwyraźniej aktywista „ślązakowski”, autor m.in. książki „Gott mit uns – ostatni żołnierze. Wspomnienia Ślązaków z armii III Rzeszy”.
To byli nasi Ojcowie i Bracia! A nie jacyś mityczni kolaboranci jak to sobie wymyślili nasi wrogowie. Tego ich żołnierskiego poświęcenia nikt nam.Nie odbierze bo to jest Nasza Śląska historia o której Nie zapomnimy choćby nawet tego bardzo ale to bardzo chciała cała Polska klasa polityczna to nic tego nie zmieni. Wystawa w Gdańsku pokazuje co to znaczy pokazać prawdę w całej odsłonie bez politycznego przemilczania niewygodnych artefaktów które od razu powodują patriotyczną gorączkę u warszawskich polityków odzwyczajonych od logicznego myślenia a przyzwyczajonych do bezmyślnych dogmatów
— pisał o skandalicznej wystawie w Gdańsku Kulik, przy okazji „reklamując” wspomnianą wyżej książkę.
Zdjęcie, które zamieścił Kulik, pochodzi ze spotkania z 6 czerwca z Kohutem w tzw. Ślōnskiej Ambasadzie w katowickiej dzielnicy Nikiszowiec. „Ambasadę” polityk otworzył jeszcze w czasach, gdy był europarlamentarzystą Lewicy.
Za nami dobre spotkanie śląskich regionalistów w formule #ŚlōnskoSztama w Ślōnskij🟨🟦 Ambasadzie na Nikiszu. Każdy na swój sposób przeżył weto języka śląskiego przez Nawrockiego. Każdy z nas miał swoje przemyślenia, żal i trudne momenty. Nie jest przyjemne kiedy głowa państwa, którego jesteśmy obywatelami deprecjonuje i kwestionuje nasz język, który jest przecież nośnikiem śląskiej kultury i tożsamości. My się jednak na pewno nie poddamy. Zaproponowałem pewne nowe rozwiązania i możliwości. Cieszę się, że dzięki temu nawiązała się dobra dyskusja i pójdziemy tą drogą WSPÓLNIE. O szczegółach opowiem jutro w samo południe na konferencji prasowej. Jesteśmy obywatelami Polski, mamy swoje obowiązki obywatelskie, ale mamy też swoje ambicje i prawa. Nasz język, nasza kultura i śląska tożsamość powinny być w Polsce traktowane z należytym szacunkiem i godnością. W ostatnim Spisie Powszechnym ponad pół miliona ludzi zadeklarowało używanie języka śląskiego, 600 tysięcy zadeklarowało śląską tożsamość. Wiemy kim jesteśmy i co walczymy. Propagandę i używanie tego wygodnego dla większości tematu do podziałów rozumiemy, ale i tak dojdziemy do celu i do swoich praw
— napisał wczoraj na platformie X Łukasz Kohut.
Jak na polityka, który po prawej stronie widzi tylko „brunatnych” lub „sojuszników Putina” (i to pewnie dlatego Kohut tak kocha Niemców, którzy z Putinem przez lata robili intratne biznesy), w ciekawym towarzystwie obraca się europoseł.
X/aja
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762161-skandal-w-biurze-polityka-ko-dywizja-ss-adolf-hitler
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