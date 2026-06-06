WIDEO

Młodzi posłowie Platformy? Surowa ocena Gawryluk

  • Polityka
  • opublikowano:
Donald Tusk / autor: PAP/Marcin Obara/X
Donald Tusk / autor: PAP/Marcin Obara/X

Jak popatrzysz na młodych w Platformie Obywatelskiej, to ci młodzi są bezideowi i absolutnie mówiący przekazami dnia” - oceniła dziennikarka Dorota Gawryluk, gospodarz programu Kalejdoskop Wydarzeń na antenie Polsat NEWS.

W programie, którego współprowadzącym jest dziennikarz Jan Wróbel, mówiono m.in. o „aferze” z darmowymi lodami dla uczniów z biało-czerwonym paskiem, które rozdawała jedna z lodziarni w Pszczynie. Zarówno Wróbel, jak i Gawryluk, krytykowali reakcję Rzecznik Praw Dziecka, która wysłała list do lodziarni z prośbą o zaprzestanie tej praktyki.

Można było reagować na sto różnych sposobów - najlepiej w żaden

— stwierdził

  • Jeśli system jest dobry, to po co ten list. A jeśli oceny są złe, to proszę przedstawić coś, co jest lepsze. Na razie nie ma lepszego systemu

— dodała Dorota Gawryluk.

Młodzi w Platformie

W rozmowie pojawił się również wątek dotyczący Platformy Obywatelskiej. W rozmowie w kontekście referendum w Krakowie, w wyniku którego odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego, dziennikarka zwróciła uwagę na to, że młodzi posłowie Platformy są „bezideowi”.

Jak popatrzysz na młodych w Platformie Obywatelskiej, to ci młodzi są bezideowi i absolutnie mówiący przekazami dnia. (…) Odnowienie w Platformie twarzy nastąpiło, natomiast te twarze młodych, które są w Platformie, nie dają jednak nadziei…

— oceniła Gawryluk.

kk/X/Polsat News/Interia

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych