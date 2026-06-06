Młodzi posłowie Platformy? Surowa ocena Gawryluk

„Jak popatrzysz na młodych w Platformie Obywatelskiej, to ci młodzi są bezideowi i absolutnie mówiący przekazami dnia” - oceniła dziennikarka Dorota Gawryluk, gospodarz programu Kalejdoskop Wydarzeń na antenie Polsat NEWS.
W programie, którego współprowadzącym jest dziennikarz Jan Wróbel, mówiono m.in. o „aferze” z darmowymi lodami dla uczniów z biało-czerwonym paskiem, które rozdawała jedna z lodziarni w Pszczynie. Zarówno Wróbel, jak i Gawryluk, krytykowali reakcję Rzecznik Praw Dziecka, która wysłała list do lodziarni z prośbą o zaprzestanie tej praktyki.
Można było reagować na sto różnych sposobów - najlepiej w żaden
— stwierdził
- Jeśli system jest dobry, to po co ten list. A jeśli oceny są złe, to proszę przedstawić coś, co jest lepsze. Na razie nie ma lepszego systemu
— dodała Dorota Gawryluk.
Młodzi w Platformie
W rozmowie pojawił się również wątek dotyczący Platformy Obywatelskiej. W rozmowie w kontekście referendum w Krakowie, w wyniku którego odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego, dziennikarka zwróciła uwagę na to, że młodzi posłowie Platformy są „bezideowi”.
Jak popatrzysz na młodych w Platformie Obywatelskiej, to ci młodzi są bezideowi i absolutnie mówiący przekazami dnia. (…) Odnowienie w Platformie twarzy nastąpiło, natomiast te twarze młodych, które są w Platformie, nie dają jednak nadziei…
— oceniła Gawryluk.
kk/X/Polsat News/Interia
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762076-mlodzi-poslowie-platformy-surowa-ocena-gawryluk
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