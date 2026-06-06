Na antenie neo‑TVP Info dziennikarz „Dziennika Gazety Prawnej” Mateusz Roszak skrytykował powracającą w debacie publicznej narrację łączącą orientację seksualną z ryzykiem przemocy wobec dzieci, określając ją jako „dyskusję z epoki kamienia łupanego”. Jego słowa wywołały natychmiastową reakcję prezesa Ordo Iuris Jerzego Kwaśniewskiego, który przytoczył ważny, który pokazuje, jak jest naprawdę.
Dziennikarz „DGP” Mateusz Roszak na antenie neo-TVP Info w programie „Kolegium” stwierdził, że myślał, że „już pożegnaliśmy dyskusję, w której orientacja seksualna jest skorelowana z podejściem do dzieci, z ewentualną przemocą czy patologiami wobec dzieci”.
To jest dla mnie dyskusja z epoki kamienia łupanego. Absolutnie. Myślałem, że już dawno pożegnaliśmy tego typu argumenty, natomiast jak się okazuje – nie. I to, co jest smutne, jeżeli psycholog, terapeuta, osoba specjalizująca się w relacjach też dorosłych z dziećmi wypowiada się na temat czy to adopcji, czy to opieki nad dziećmi przez różne osoby, w tym pary jedno płciowe, to nie rezonuje to prawie w ogóle. To znaczy, jeżeli to jest jakaś bardzo mocna wypowiedź, może czasami ktoś ją zacytuje raz czy dwa. Natomiast jeżeli polityk o wyrazistych poglądach coś powie na ten temat, wówczas rozpoczynamy dyskusję ogólnokrajową. To jest o tyle smutne, że nie słuchamy ekspertów, a często słuchamy polityków i komentujemy też wypowiedzi polityków, którzy być może lepiej żeby nie wypowiadali się ten temat
— mówił Mateusz Roszak.
Co mówią badania ws. molestowania dzieci?
Na tę wypowiedź zareagował Prezes Zarządu i współzałożyciel Instytutu Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski, który przytoczył raport prawnika z Ordo Iuris Nikodema Bernaciaka pt. „Wybrane negatywne skutki wychowania dzieci przez pary homoseksualne w porównaniu ze związkami heteroseksualnymi, w tym małżeństwami” i przytoczył jeden ważny fragment:
Tylko 2% dzieci wychowanych przez pary heteroseksualne było kiedykolwiek dotykanych seksualnie przez rodzica lub dorosłego, podczas gdy spotkało to aż 23% dzieci wychowanych przez homoseksualne kobiety i 6% dzieci wychowanych przez homoseksualnych mężczyzn
— podkreślił mec. Jerzy Kwaśniewski.
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X/neo-TVP Info/Ordo Iuris/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762053-promocja-adopcji-dzieci-przez-pary-lgbt-w-neo-tvp-info
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