Rafał Komarewicz z klubu Centrum udzielił wywiadu „Dziennikowi Gazecie Prawnej”, w którym skrytykował działania koalicji rządzącej. Przyznał wprost, że ws. gospodarczych rząd Prawa i Sprawiedliwości radził sobie lepiej niż obecna ekipa.
Komarewicz wszedł do Sejmu z list Polski 2050 Szymona Hołowni. Dołączył jednak do grupy, która opuściła partię i stworzyła w Sejmie klub Centrum. Polityk kieruje sejmową komisją zajmującą się gospodarką i rozwojem.
Sytuacja wygląda tak, że przez komisję gospodarki i rozwoju, której pracami kieruję, od roku nie przeszła żadna poważna ustawa dotycząca gospodarki
— mówi.
Na poziomie centralnym najważniejsza jest polityka, pokazanie, że przeciwnik jest zły, niedobry i nie myśli o państwie. To zresztą wychodzi całkiem nieźle koalicji rządzącej
— przekonuje.
Wspomniał też o pewnym polityku KO, który jest członkiem rządu.
Nawet jeśli w rządzie trafiają się osoby, które mają to wszystko poukładane – jest taki jeden wiceminister z Koalicji Obywatelskiej – to brakuje im swobody działania, bo nie są z odpowiedniej grupy w partii
— twierdzi Komarewicz.
Za PiS było lepiej
W pewnym momencie rozmowy Komarewicz stwierdza wprost, że to rząd PiS lepiej radził sobie w sprawach gospodarczych.
Obiecaliśmy ludziom, że będzie inaczej, a nie jest. Przykro to mówić, ale jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, to lepiej szło za czasów rządu PiS. Ministrowie do końca nie wiedzą, kto i co ma robić. A przy tym mam poczucie, że to nikomu nie przeszkadza
— twierdzi polityk.
DGP/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762015-zaskakujace-wyznanie-posla-koalicji-tuska-lepiej-bylo-za-pis
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