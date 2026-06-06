Zaskakujące wyznanie posła koalicji Tuska! „Lepiej szło za czasów rządu PiS”

  • Polityka
  • opublikowano:
Donald Tusk / autor: Fratria
Donald Tusk / autor: Fratria

Rafał Komarewicz z klubu Centrum udzielił wywiadu „Dziennikowi Gazecie Prawnej”, w którym skrytykował działania koalicji rządzącej. Przyznał wprost, że ws. gospodarczych rząd Prawa i Sprawiedliwości radził sobie lepiej niż obecna ekipa.

Komarewicz wszedł do Sejmu z list Polski 2050 Szymona Hołowni. Dołączył jednak do grupy, która opuściła partię i stworzyła w Sejmie klub Centrum. Polityk kieruje sejmową komisją zajmującą się gospodarką i rozwojem.

Sytuacja wygląda tak, że przez komisję gospodarki i rozwoju, której pracami kieruję, od roku nie przeszła żadna poważna ustawa dotycząca gospodarki

— mówi.

Na poziomie centralnym najważniejsza jest polityka, pokazanie, że przeciwnik jest zły, niedobry i nie myśli o państwie. To zresztą wychodzi całkiem nieźle koalicji rządzącej

— przekonuje.

Wspomniał też o pewnym polityku KO, który jest członkiem rządu.

Nawet jeśli w rządzie trafiają się osoby, które mają to wszystko poukładane – jest taki jeden wiceminister z Koalicji Obywatelskiej – to brakuje im swobody działania, bo nie są z odpowiedniej grupy w partii

— twierdzi Komarewicz.

Za PiS było lepiej

W pewnym momencie rozmowy Komarewicz stwierdza wprost, że to rząd PiS lepiej radził sobie w sprawach gospodarczych.

Obiecaliśmy ludziom, że będzie inaczej, a nie jest. Przykro to mówić, ale jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, to lepiej szło za czasów rządu PiS. Ministrowie do końca nie wiedzą, kto i co ma robić. A przy tym mam poczucie, że to nikomu nie przeszkadza

— twierdzi polityk.

DGP/mly

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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