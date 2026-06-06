Dialog i współpraca Ukrainy i Polski powinny się rozwijać dla dobra partnerstwa, dobrego sąsiedztwa i wspólnej, europejskiej przyszłości - powiedział przewodniczący Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy Rusłan Stefanczuk, po rozmowie z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.
Dialog i współpraca między Ukrainą a Polską muszą trwać i się rozwijać. Z szacunkiem dla przeszłości, ale z myślą o przyszłości. W imię zachowania i pogłębienia strategicznego partnerstwa Ukrainy i Polski. W imię dobrych stosunków sąsiedzkich i wspólnej europejskiej przyszłości naszych sąsiednich i zaprzyjaźnionych narodów
— napisał Stefanczuk na platformie X.
Przewodniczący ukraińskiego parlamentu podkreślił, że Ukraina i Polska „nie mogą pozwolić, by wspólny wróg zasiał niezgodę, wykorzystał polemikę, która nieuchronnie pojawia się czasem między sąsiadami; dobrymi i odpowiedzialnymi sąsiadami”.
Przewodniczący Rady Najwyższej podziękował Czarzastemu za „jego jasne stanowisko w sprawie wsparcia dla Ukrainy” oraz za słowa, które - jak podkreślił - mają dziś szczególne znaczenie: „nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy”. Politycy rozmawiali też o dwustronnych stosunkach, zarówno obecnych, jak i przyszłych.
Stefanczuk poinformował też o trwających przygotowaniach do konferencji w Gdańsku poświęconej odbudowie Ukrainy, współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej plus Ukraina oraz realizacji dużych projektów humanitarnych.
Przed nami wiele wspólnej pracy. Jestem wdzięczny Polsce za całą pomoc, za solidarność i wsparcie dla Ukrainy
— podkreślił Stefanczuk.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762010-przewodniczacy-parlamentu-ukrainy-rozmawial-z-czarzastym
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