Gen. Kyryło Budanow, szef biura prezydenta Ukrainy, rozmawiał dziś w siedzibie polskiego MSZ w Warszawie z wiceministrem Marcinem Bosackim - podaje resort spraw zagranicznych. Głównymi tematami poruszonymi podczas spotkania miała być „sprawa nadania jednej z jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do ‘bohaterów UPA’ oraz ukraińskie propozycje rozwiązania tej sytuacji”. Co przekazał mu wiceszef MSZ?
Resort spraw zagranicznych podał w komunikacie, że „minister Bosacki przedstawił polskie stanowisko, podkreślając, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w społeczeństwie polskim, które wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji”. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał, że spotkanie odbyło się na prośbę Kijowa.
Wiceszef polskiej dyplomacji, według stanowiska resortu, zaznaczył, że wzajemne relacje muszą być budowane na podstawie prawdy historycznej, szacunku dla ofiar i dialogu.
Potwierdzenie strategicznego charakteru współpracy
Ważnym punktem agendy było również podsumowanie bieżących działań wojennych i sytuacji na linii frontu w kontekście dalszych scenariuszy dyplomatycznych oraz warunków rozmów pokojowych
— informuje ministerstwo.
Jak dowiadujemy się z MSZ, Bosacki i Budanow „potwierdzili strategiczny charakter współpracy polsko-ukraińskiej oraz jej znaczenie w obliczu wyzwań związanych z bezpieczeństwem regionu i trwającą agresją Rosji przeciwko Ukrainie”.
tvn24/msz/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761985-czlowiek-zelenskiego-byl-w-warszawie
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