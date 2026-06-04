„33 procent pomocy ukraińskiej jest rozkradanych. To jest jakiś postęp, bo pamiętam jak dzisiaj, że do Jelcyna szło 180 miliardów pomocy europejskiej, doszło 90, czyli progres jest. Była połowa, teraz 1/3” - zauważył na antenie Telewizji wPolsce24 poseł Marek Jakubiak.
Marek Jakubiak w rozmowie z Emilią Wierzbicki i Wojciechem Biedroniem na antenie Telewizji wPolsce24 zwrócił uwagę, że Polska powinna pilnować polsko-ukraińskiej granicy.
Ukraińcy w tej chwili szukają około 8 milionów broni strzeleckiej, w tym Kałasznikowów, którzy z Polski w ramach pomocy przybyły na Ukrainę. To jest bardzo przerażające
— wskazał.
33 procent pomocy ukraińskiej jest rozkradanych. To jest jakiś postęp, bo pamiętam jak dzisiaj, że do Jelcyna szło 180 miliardów pomocy europejskiej, doszło 90, czyli progres jest. Była połowa, teraz 1/3…
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