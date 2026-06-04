TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Pomoc dla Ukrainy rozkradana. Jakubiak: Gratuluję Tuskowi i tej bandzie, to jest dom wariatów

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Marek Jakubiak / autor: Fratria
Marek Jakubiak / autor: Fratria

33 procent pomocy ukraińskiej jest rozkradanych. To jest jakiś postęp, bo pamiętam jak dzisiaj, że do Jelcyna szło 180 miliardów pomocy europejskiej, doszło 90, czyli progres jest. Była połowa, teraz 1/3” - zauważył na antenie Telewizji wPolsce24 poseł Marek Jakubiak.

Marek Jakubiak w rozmowie z Emilią Wierzbicki i Wojciechem Biedroniem na antenie Telewizji wPolsce24 zwrócił uwagę, że Polska powinna pilnować polsko-ukraińskiej granicy.

Ukraińcy w tej chwili szukają około 8 milionów broni strzeleckiej, w tym Kałasznikowów, którzy z Polski w ramach pomocy przybyły na Ukrainę. To jest bardzo przerażające

— wskazał.

33 procent pomocy ukraińskiej jest rozkradanych. To jest jakiś postęp, bo pamiętam jak dzisiaj, że do Jelcyna szło 180 miliardów pomocy europejskiej, doszło 90, czyli progres jest. Była połowa, teraz 1/3…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych