Duda lepszy niż Nawrocki. Zgadzacie się z Mastalerkiem?

„Na teraz, porównując pierwsze dziewięć miesięcy prezydenta Andrzeja Dudy do dziewięciu miesięcy prezydenta Karola Nawrockiego, myślę, że lepszym prezydentem był prezydent Duda” – ocenił Marcin Mastalerek, były Szef Gabinetu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w Kanale Zero.
Marcin Mastalerek, porównując pierwsze dziewięć miesięcy prezydentury Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego, wskazał, że uważa, że Andrzej Duda był lepszym prezydentem.
Natomiast życzę Karlowi Nawrockiemu, żeby on był lepszym prezydentem - na koniec po 10 latach - jeśli wygra reelekcję. Ponieważ wtedy to będzie dobre dla Polski. Na teraz, porównując pierwsze dziewięć miesięcy prezydenta Andrzeja Dudy do dziewięciu miesięcy prezydenta Karola Nawrockiego, myślę, że lepszym prezydentem był prezydent Duda
— ocenił były Szef Gabinetu Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
„Osiągnął wszystko”
Jak dodał, Andrzej Duda „zostawał prezydentem w zupełnie innych okolicznościach”.
Po pierwsze prezydentem zostawał wtedy, kiedy wydawało się, że Prawo i Sprawiedliwość jest w tak głębokiej opozycji, że nie ma szansy na żadne zwycięstwo i to jego zwycięstwo zapoczątkowało po kilku miesiącach zwycięstwo w wyborach parlamentarnych i wówczas prezes Kaczyński był w swojej najlepszej życiowej formie. Osiągnął wszystko, miał większość samodzielną
— mówił.
Prezydent Nawrocki również zostawał prezydentem wtedy, kiedy nie był pierwszoplanową postacią. Natomiast jakby startował po porażce, po zwycięstwie, które okazało się porażką w utworzeniu rządu. Natomiast wtedy Prezydent Duda był jednym z polityków Prawa i Sprawiedliwości. Tu Karol Nawrocki był spoza. Natomiast rola Jarosława Kaczyńskiego dziś, tu i teraz jest zupełnie inna, niż była w 2015, 2016, 2017 roku. Jest najsłabszy
— stwierdził Marcin Mastalerek.
X/Kanał Zero/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761865-duda-lepszy-niz-nawrocki-zgadzacie-sie-z-mastalerkiem
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