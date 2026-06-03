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TYLKO U NAS. Jaki wie, że prawdopodobnie straci immunitet. "Niech zatrzymają też mieszkańców Krakowa"

  • Polityka
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Europoseł PiS Patryk Jaki. / autor: PAP/Marcin Obara
Europoseł PiS Patryk Jaki. / autor: PAP/Marcin Obara

Ludzie, którzy nielegalnie się awansowali, ścigają tego, który zupełnie legalnie kogoś awansował. To jest jakiś kabaret. Ja po prostu codziennie wykonywałem swoją pracę” - powiedział w Telewizji wPolsce24 europoseł Patryk Jaki. Wiceprezes PiS nie ma najmniejszych wątpliwości, że obecna władza próbuje zastraszyć wszystkich tych, którzy nie zgadzają się dziś z jej decyzjami. „Najlepiej byłoby zatrzymać tych wszystkich mieszkańców Krakowa, bo odwołali prezydenta z Platformy” - dodał były wiceminister sprawiedliwości w programie „Wierzbicki i Biedroń mówią jak jest”.

Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu (PiS) oraz o wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. „Żurkowcy” chcą oskarżyć…

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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