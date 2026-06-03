„Ludzie, którzy nielegalnie się awansowali, ścigają tego, który zupełnie legalnie kogoś awansował. To jest jakiś kabaret. Ja po prostu codziennie wykonywałem swoją pracę” - powiedział w Telewizji wPolsce24 europoseł Patryk Jaki. Wiceprezes PiS nie ma najmniejszych wątpliwości, że obecna władza próbuje zastraszyć wszystkich tych, którzy nie zgadzają się dziś z jej decyzjami. „Najlepiej byłoby zatrzymać tych wszystkich mieszkańców Krakowa, bo odwołali prezydenta z Platformy” - dodał były wiceminister sprawiedliwości w programie „Wierzbicki i Biedroń mówią jak jest”.
Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu (PiS) oraz o wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. „Żurkowcy” chcą oskarżyć…
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