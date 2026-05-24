Gigantyczne pieniądze z unijnego KPO poszły na jachty, sauny i kluby swingersów. Reporterzy telewizji wPolsce24 sprawdzili, co dokładnie stało się z tą kasą. Wnioski są miażdżące dla rządu Donalda Tuska. Emisja reportażu o wielkim złodziejstwie w poniedziałek o 20.10 na antenie telewizji wPolsce24.
Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy miały być szansą odbudowę gospodarki po pandemii Covid-19. Zastrzyk finansowy w postaci unijnych grantów, częściowo bezzwrotnych, miał dać impuls do rozwoju polskim przedsiębiorcom.
Tak się jednak nie stało. Zamiast rozwoju i dywersyfikacji usług doszło do skandalu. Pieniądze, które przyznano przedsiębiorcom, zamiast posłużyć na umacnianie ich pozycji na rynku, wykorzystano do zapewnienia wygód prezesom firm.
Śledztwo Stanisława Pyrzanowskiego udowadnia na przykład, że jachty, które zostały zakupione za pieniądze z KPO wcale nie są wynajmowane klientom firm, do których trafiły. Jest tak, jak wielu podejrzewało – publiczne pieniądze poszły na spełnianie zachcianek bogatych biznesmenów.
Dlaczego gigantyczne środki wykorzystano w taki sposób? Jaki wpływ miała na to zmiana władzy w Polsce, po wyborach parlamentarnych pod koniec 2023 roku?
Parę lat od końca pandemii sprawdzamy, czy środki z KPO rzeczywiście posłużyły polskim przedsiębiorcom do rozwoju ich firm, czy potraktowali to jako „luźną gotówkę” do zapewnienia sobie wygód. Przyglądamy się szczegółom wydawania pieniędzy z kredytu, który do 2058 roku będą spłacać wszyscy Polacy
— mówi autor reportażu Stanisław Pyrzanowski.
Dlaczego rząd Donalda Tuska, po dojściu do władzy rozluźnił kryteria naboru wniosków? Czy miało to związek z faktem, że wielomilionowych środków skorzystały rodziny i przedsiębiorcy powiązani z obozem obecnej władzy? M.in. na te pytania odpowiadają autorzy reportażu o wielkim złodziejstwie wokół KPO.
Premiera w poniedziałek, 25 maja, o godz. 20.10 na antenie telewizji wPolsce24.
