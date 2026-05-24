Małgorzata Zych, działaczka kresowa z zarządu Tow. Miłośników Lwowa, opisała na platformie X skandaliczne zachowanie posła Pawła Kowala wobec nie tylko jej samej, ale w ogóle organizacji kresowych. Miało to miejsce na otwartym spotkaniu z politykiem. „Usłyszał ode mnie dwa pytania: dlaczego Koalicja głosowała przeciwko ustawie penalizującej banderyzm oraz dlaczego zmuszają Polaków do akceptacji banderyzmu w Polsce i na Ukrainie oraz dlaczego jego rząd nie domaga się zniesienia dekretów gloryfikujących ludobójców z OUN UPA” - napisała działaczka na portalu X. Jak dowiadujemy się dalej, odebrano jej mikrofon.
Partia, która za swoich poprzednich rządów prowadziła politykę resetu z Rosją, dziś o prorosyjskie działania oskarża opozycję. Co więcej, niekiedy dochodzi do tak absurdalnych sytuacji, że każda krytyka pod adresem władz zaczyna być określana jako rosyjska propaganda czy dezinformacja. Jednym z przykładów takiej postawy jest poseł KO Paweł Kowal, który, jak się okazuje, choć silnie wspiera i sympatyzuje z Ukrainą, to najwyraźniej nie jest gotowy na prawdziwą współpracę i partnerstwo z naszym sąsiadem walczącym z rosyjskim agresorem.
Kowal nie chciał odpowiadać na pytania
Oczywiście na tematy dotyczące relacji polsko-ukraińskich, zwłaszcza w czasie, gdy trwa pełnoskalowa rosyjska agresja, należy być szczególnie wyczulonym, lecz kult banderyzmu wśród współczesnych Ukraińców, ale również Rzeź Wołyńska, są niewątpliwie tematami, na które rozmawiać należy. Czy jednak potrafią to robić politycy KO?
Poseł Paweł Kowal wczoraj na spotkaniu otwartym z mieszkańcami w Tarnobrzegu nie chciał odpowiadać na moje pytania o szerzący się na Ukrainie banderyzm i brak reakcji na ten fakt polskiego rządu. Okazuje się, że to dla niego rosyjska propaganda i powód do cenzury dalszych pytań! Takich czasów doczekaliśmy się obecnie w Polsce że banderyzm jest obecnie gloryfikowany na Ukrainie, a jego ofiary czyli Polacy są cenzurowani nawet we własnym kraju
— napisała na portalu X Małgorzata Zych z Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Lwowa.
Co najbardziej kuriozalne według niego „moi koledzy” czyli organizacje kresowe które upamiętniają ludobójstwo Polaków, szerzą rosyjską propagandę. Usłyszał ode mnie dwa pytania: dlaczego Koalicja głosowała przeciwko ustawie penalizującej banderyzm oraz dlaczego zmuszają Polaków do akceptacji banderyzmu w Polsce i na Ukrainie oraz dlaczego jego rząd nie domaga się zniesienia dekretów gloryfikujacych ludobójców z OUN UPA .Chciałam jeszcze zadać pytanie o brak reakcji rządu na pochówek A. Melnyka oraz dlaczego MK ogranicza finansowanie działalności organizacji kresowych w zamian hojnie wspierając organizacje ukrainskie ale zabrano mi mikrofon
— dodała
Twierdzi że na pytania nie musi odpowiadać. Poseł Kowal wyraźnie zaskoczony pytaniami których nikt mu nigdy nie zadał obiecał nagrać filmik. Czekam z niecierpliwością. Bezczelność polityków i buta nie ma granic
— podkreśliła, dołączając nagranie ze spotkania.
„Pani sobie ponagrywa”
Na filmie, który dołączyła do wpisu, widzimy, jak działaczka organizacji kresowych pyta posła Kowala o „symbolikę banderowską” w Telewizji Polskiej i o to, czy jest to jego zdaniem dopuszczalne. Po krótkiej wymianie zdań, polityk odparł:
Ja pani odpowiem, a pani sobie ponagrywa, bo bardzo zależy mi, żeby pani to nagrała i wysłała do swojej… (niezrozumiałe)
Co to ma znaczyć? To nie mogę zadać do końca pytań? Rozumiem, że jesteście Platformą Obywatelską, która dopuszcza jakiś dialog
— pytała Małgorzata Zych.
Chciałbym poprosić pani ludzi, żeby nie rozsiewali rosyjskiej propagandy
— stwierdził.
O, rosyjska propaganda to jest dla pana?
— skomentowała ironicznie działaczka kresowa.
Dlaczego politycy przedstawiani w swoim środowisku jako eksperci ds. wschodnich i zaangażowani w relacje z Ukrainą, nie potrafią przyjąć do wiadomości, że bez rozwiązania trudnych spraw w naszych relacjach, nie będzie możliwości pełnego partnerstwa Warszawy i Kijowa?
X/Joanna Jaszczuk
