„Lepiej milczcie nieudacznicy. Nerwowym krzykiem nie przypudrujecie totalnego waszego bałaganu - by nie powiedzieć gorzej. Czas już odejść drogi Lordzie i czas się z tym pogodzić” - odpowiedziała Radosławowi Sikorskiemu Beata Kempa na portalu X. Szef MSZ stwierdził wcześniej, że prof. Przemysław Czarnek „jest bardzo dobrym kandydatem na premiera. Bliskiego mi Afganistanu”.
Prof. Przemysław Czarnek został wczoraj zaprezentowany w Hali Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ” w Krakowie jako kandydat PiS na premiera. Były minister edukacji ma poprowadzić formację prezesa Jarosława Kaczyńskiego do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych w 2027 roku i powrotu prawicy do władzy.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Ależ ich to zabolało. Ministrowie z rządu Tuska wściekle atakują Czarnka. „Chcecie cofnąć Polskę w rozwoju o 100 lat”
Oczywistym było, że lewicowo-liberalny obóz rzuci się do zajadłej dyskredytacji prof. Czarnka. Głosy dezaprobaty płynęły od wielu prominentnych polityków i przedstawicieli obozu „demokratów”.
Wśród nich nie mogło zabraknąć ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.
Moim zdaniem Przemysław Czarnek jest bardzo dobrym kandydatem na premiera. Bliskiego mi Afganistanu. Tam jego koncepcje, na przykład w dziedzinie edukacji, już są realizowane
— napisał szef MSZ na portalu X.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Wójcik: Wystąpienie prof. Czarnka - to był majstersztyk. Druga strona będzie atakować, oni się go boją
„Afganistan to już Wy urządziliście kobietom”
Do opinii Sikorskiego odniosła się doradca prezydenta RP Beata Kempa.
Afganistan to już Wy urządziliście kobietom. Ostatnio na SOR - we Wrocławiu Pacjent chory na stwardnienie rozsiane czekał na przyjęcie do Szpitala, na krześle - ponad 20 godzin. Gdzie jeszcze tam mają rodzić Kobiety ? Lepiej milczcie nieudacznicy. Nerwowym krzykiem nie przypudrujecie totalnego waszego bałaganu - by nie powiedzieć gorzej. Czas już odejść drogi Lordzie i czas się z tym pogodzić
— skomentowała.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— „Gratulacje Przemku!”. Mentzen zaczyna uszczypliwie i kieruje pytania. Prof. Czarnek reaguje: „Odpowiem Ci kompleksowo
— Prof. Czarnek dosadnie! Dostało się „pseudokonserwatywnej partii” i jej projektowi. „Nowy model rodziny: czterech pancernych i psiecko”
— Kandydat PiS na premiera mówi jasno: W polskim interesie jest dalsza pomoc Ukrainie. „Ale żądamy szacunku od pana Zełenskiego”
xyz/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754948-sikorski-zaczepil-czarnka-mocna-riposta-kempy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.