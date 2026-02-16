Warszawski sąd przesłuchuje dziś w charakterze świadka senatora Grzegorza Biereckiego. Ma to związek z procesem byłych szefów KNF ws. nadzoru nad SKOK Wołomin. Bierecki, jako współtwórca społecznych kas oszczędnościowo-kredytowych i wieloletni szef Krajowej Kasy, jest jednym z kluczowych świadków. „Ta afera była przygotowywana w celu wywołania skandalu, który miał przynieść korzyści rządzącej ówcześnie partii politycznej i jej przedstawicielom w podwójnych wyborach w roku 2015, prezydenckich i parlamentarnych” - ocenił senator.
W toczącym się od września 2023 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie procesie oskarżeni są m.in. byli szefowie i pracownicy Komisji Nadzoru Finansowego, którym zarzucono niedopełnienie obowiązków służbowych w sprawie nadzoru nad SKOK Wołomin. Na ławie oskarżonych zasiada łącznie 11 osób. Poza przewodniczącym KNF w latach 2011-2016 Andrzejem Jakubiakiem, jest to m.in. Wojciech Kwaśniak - jego ówczesny zastępca.
Dbałem o to, aby zachowana była najwyższa staranność i profesjonalizm w działaniach wobec SKOK Wołomin. Jestem przekonany, że podczas tego procesu ja i moi współpracownicy zostaniemy oczyszczeni ze stawianych zarzutów
— mówił na początku procesu Jakubiak.
Bierecki: Afera miała przynieść korzyść PO
Postępowanie wobec byłego kierownictwa KNF odbiło się szerokim echem przed kilkoma laty, w czasach rządów PiS. Jak wtedy informowała prokuratura, oskarżeni urzędnicy, nadzorując SKOK Wołomin w latach 2013-2014, mieli dopuścić się zaniedbań, które pozwoliły na kontynuowanie przestępczej działalności w tej kasie. Nieco wcześniej - jesienią 2012 r. - z mocy ustawy nadzór nad Kasami został przeniesiony do KNF. Łączna kwota wyłudzeń w związku z aferą SKOK Wołomin została oszacowana przez prokuraturę w późniejszym akcie oskarżenia dotyczącym całej afery na ponad 3 mld zł.
Ta sprawa jest bardzo bulwersująca i ma głębokie korzenie w polityce przez ostatnie kilkanaście lat w Polsce realizowanej przez partię pod nazwą Platforma Obywatelska
— ocenił na początku swych zeznań Bierecki.
Jak kontynuował „jeśli spojrzeć na kalendarz działań i zaniechań dotyczących afery SKOK Wołomin, można z całą pewnością powiedzieć, że wiąże się ona z kalendarzem wyborczym roku 2015”.
Ta afera była przygotowywana w celu wywołania skandalu, który miał przynieść korzyści rządzącej ówcześnie partii politycznej i jej przedstawicielom w podwójnych wyborach w roku 2015, prezydenckich i parlamentarnych
— ocenił Bierecki.
Prokurator spytała o to, kiedy uchwalono ustawę przekazującą nadzór nad SKOK-ami do KNF. Świadek odpowiedział, że w 2009 r., zaś weszła ona w życie w 2012 r.
To co było powodem tego opóźnienia?
— zapytała prokurator.
Bierecki odpowiedział, że przepisy zaskarżył wnioskiem do TK prezydent Lech Kaczyński.
Pana zdaniem to opóźnienie też było przygotowaniem do tej afery, która miała wybuchnąć w 2015 r.?
— kontynuowała pytania prokurator odnosząc się do prezydenckiego wniosku do TK.
Bierecki odparł, że „z całą pewnością nie, a ustawa była napisana w sposób skandaliczny i niekonstytucyjny”.
Oskarżeni i ich obrońcy zapowiedzieli liczne pytania do świadka.
Świadek tłumaczył przed sądem, że audyty sprzed 2012 r. nie dowodziły podejrzeń przestępstw w SKOK Wołomin, a po przejęciu nadzoru nad Kasą przez Komisję Nadzoru Finansowego jesienią 2012 r. zarząd Kasy Krajowej przekazał KNF informacje o wszystkich wątpliwościach. Według Biereckiego to urzędnicy KNF w tej sprawie prowadzili „strajk włoski”.
Wojciech Kwaśniak w 2014 r. padł ofiarą napaści, a dotkliwe pobicie wiceszefa KNF to jeden z najgłośniejszych wątków afery związanej z tą instytucją finansową. W marcu ub.r. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał wyrok skazujący w sprawie tej napaści, skazując prawomocnie zasiadającego we władzach wołomińskiego SKOK Piotra Polaszczyka – któremu prokuratura zarzuciła nakłanianie do pobicia wiceszefa KNF – na 8 lat więzienia. Obrona sformułowała kasację.
CZYTAJ TAKŻE:
-14 lat więzienia dla Polaszczyka za aferę SKOK-u Wołomin. Proces dotyczył „wyprania” ok. 358 mln zł. Ma już wyrok za fałszywe zeznania
-Jest wyrok ws. pobicia byłego wiceszefa KNF Wojciecha Kwaśniaka. 10 lat bezwzględnego więzienia dla głównego podejrzanego
Fałszywe zeznania Polaszczyka
Z kolei w grudniu 2025 r. Polaszczyk miał zostać uznany winnym składania fałszywych zeznań ws. SKOK Wołomin. Chodzi o oskarżenia wobec Grzegorza Biereckiego, Jana Marii Jackowskiego i Jacka Sasina. O sprawie informował wówczas dziennikarz Radia Zet Mariusz Gierszewski.
Bierecki powiedział wówczas na antenie wPolsce24, że „mieliśmy tutaj do czynienia z opóźnianiem tego procesu, co pozwalało na kontynuowanie kampanii pomówień, oszczerstw”, a ich kulminacja miała miejsce przed wyborami w 2023 r.
Wtedy w oparciu o opowieści tego pana, który teraz został skazany, pan Sekielski zrobił film „Korzenie zła”, który w okresie ciszy wyborczej, tuż przed dniem wyborów w 2023 roku reklamował sam Donald Tusk
— przypomniał senator.
Grzegorz Bierecki wskazał również, że cała „afera” była wymierzona w śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Wyrok ws. SKOK Wołomin. Senator Bierecki: Czekam na przeprosiny. Film Sekielskiego powinien zniknąć. WIDEO
Podsumowanie
Warszawski sąd przesłuchuje senatora Grzegorza Biereckiego jako kluczowego świadka w procesie byłych szefów KNF oskarżonych o zaniedbania w nadzorze nad SKOK Wołomin. Bierecki twierdzi, że afera miała podłoże polityczne i była przygotowywana z myślą o wyborach w 2015 r., by zaszkodzić PiS i przynieść korzyść PO. Oskarżeni oraz ich obrońcy wskazują, że Kasa Krajowa miała sygnały o nieprawidłowościach już wcześniej, a działania były niewystarczające. Sprawa dotyczy wyłudzeń na ponad 3 mld zł i obejmuje także głośny wątek pobicia wiceszefa KNF Wojciecha Kwaśniaka. W grudniu 2025 r. w mediach pojawiła się informacja, że jeden ze skazanych w związku z aferą - Piotr Polaszczyk - miał zostać uznany winnym składania fałszywych zeznań.
PAP/wPolsce24/wPolityce.pl/Joanna Jaszczuk
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753345-senator-bierecki-zeznaje-jako-swiadek-w-warszawskim-sadzie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.