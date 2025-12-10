Szpital w Oleśnicy kluczy ws. aborcjonistki Gizelskiej. Enigmatyczne oświadczenie. "Przeprowadzony został konkurs ofert"

Gizela Jagielska, która wstrzyknęła chlorek potasu w serce Felkowi w 9-miesiącu ciąży, uśmiercając dziecko, straciła pracę w szpitalu w Oleśnicy. / autor: Fratria
Szpital w Oleśnicy przekazał portalowi Fakt.pl oświadczenie ws. zakończenia współpracy z aborcjonistką Gizelą Jagielską. Z jego treści niewiele jednak wynika. Wygląda na to, że placówka medyczna po prostu miała dość ogromnych kontrowersji związanych z Jagielską i zdecydowała się nie kontynuować współpracy.

Jak informowaliśmy na portalu wPolityce.pl aborterka Gizela Jagielska, która wstrzyknęła chlorek potasu w serce Felkowi, uśmiercając dziecko w 37 tygodniu (9. miesiącu) życia prenatalnego, straciła pracę w szpitalu w Oleśnicy.

Teraz oświadczenie w tej sprawie wydał szpital w Oleśnicy, przekazując je portalowi Fakt.pl.

W związku z kończącymi się z dniem 31.12.2025 r. umowami niektórych lekarzy wykonujących świadczenia medyczne na oddziale ginekologiczno-położniczym (w tym lek. Gizeli Jagielskiej) przeprowadzony został konkurs ofert, w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej

— przekazała placówka.

Na zadanie wpłynęły 2 oferty, spośród których wybrano najkorzystniejszą, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w szczegółowych warunkach konkursu

— przekazano.

Tłumaczenia szpitala nie brzmią zbyt przekonująco. Wątpliwe bowiem, by przy tak „sławnej” postaci chodziło jedynie o rozstrzygnięcia konkursowe.

Adrian Siwek/Fakt.pl

