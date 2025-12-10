Szpital w Oleśnicy przekazał portalowi Fakt.pl oświadczenie ws. zakończenia współpracy z aborcjonistką Gizelą Jagielską. Z jego treści niewiele jednak wynika. Wygląda na to, że placówka medyczna po prostu miała dość ogromnych kontrowersji związanych z Jagielską i zdecydowała się nie kontynuować współpracy.
Jak informowaliśmy na portalu wPolityce.pl aborterka Gizela Jagielska, która wstrzyknęła chlorek potasu w serce Felkowi, uśmiercając dziecko w 37 tygodniu (9. miesiącu) życia prenatalnego, straciła pracę w szpitalu w Oleśnicy.
CZYTAJ TAKŻE: Gizela Jagielska straciła pracę w szpitalu w Oleśnicy! „Jestem naiwna”. To ona dokonała aborcji na dziecku w 9. miesiącu ciąży
Teraz oświadczenie w tej sprawie wydał szpital w Oleśnicy, przekazując je portalowi Fakt.pl.
W związku z kończącymi się z dniem 31.12.2025 r. umowami niektórych lekarzy wykonujących świadczenia medyczne na oddziale ginekologiczno-położniczym (w tym lek. Gizeli Jagielskiej) przeprowadzony został konkurs ofert, w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej
— przekazała placówka.
Na zadanie wpłynęły 2 oferty, spośród których wybrano najkorzystniejszą, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w szczegółowych warunkach konkursu
— przekazano.
Tłumaczenia szpitala nie brzmią zbyt przekonująco. Wątpliwe bowiem, by przy tak „sławnej” postaci chodziło jedynie o rozstrzygnięcia konkursowe.
PRZYPOMINAMY: „Poczucie humoru” aborcjonistki z Oleśnicy. Zdjęcia świń podczas operacji i martwych płodów na profilu Jagielskiej! „Bez lukru”
Adrian Siwek/Fakt.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747935-szpital-w-olesnicy-kluczy-ws-aborcjonistki-gizelskiej
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.