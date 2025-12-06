Według informacji przekazanych przez mec. Krzysztofa Wąsowskiego ABW weszło wczoraj o 6 rano do domu mężczyzny, który współpracował z Fundacją „Profeto”, dostarczając jej sprzęt komputerowy. „On jest po dwóch zawałach, a w czasie wczorajszego wejścia musiano wezwać do niego karetkę” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl adwokat i ujawnia, że mężczyzna w stanie ciężkim przechodzi teraz operację kariologiczną. „Ostatni SMS, który wysłał przed operacją, zawiera prośbę, że gdyby nie przeżył (czego nie daj Panie Boże) to aby nie zostawić tej sprawy bez reakcji” - napisał w mediach społecznościowych mec. Wąsowski.
Po zatrzymaniu w czwartek o 6 rano ojca ks. Michała Olszewskiego w jego domu, a później wypuszczeniu go za kaucją, mamy kolejną szokującą akcję służb związaną z Fundacją „Profeto”. Według ujawnionych przez mec. Krzysztofa Wąsowskiego informacji, wczoraj rano doszło do tragicznej w skutkach interwencji ABW.
Dramatyczne przeszukanie ABW
Na drugi dzień po tym, co zrobiono z ojcem ks. Olszewskiego, ABW weszło o 6 rano w Rzeszowie do jednego z kontrahentów, który dostarczał fundacji „Profeto” urządzenia elektroniczne. Ten człowiek zeznawał już wcześnie w charakterze świadka oraz były u niego prowadzone przeszukana, on jest po dwóch zawałach, a w czasie wczorajszego wejścia musiano wezwać do niego karetkę, teraz w stanie ciężkim jest w szpitalu
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl mec. Krzysztof Wąsowski.
To jest nękanie świadków
Adwokat Wąsowski podzielił się swoimi ustaleniami w mediach społecznościowych. Napisał wprost, że jego mandant, w czasie wejścia służb dostał zawału serca i teraz przechodzi poważną operację kardiologiczną.
Coś niebywałego!
Wczoraj [5 XII 2025] ok 6 rano do mojego Mandanta wkroczyła ekipa ABW celem przeprowadzenia przeszukania (po raz kolejny w tej samej sprawie - wtedy na etapie postępowania przygotowawczego, a teraz jeszcze raz pomimo tego, że sprawa trafiła już do SĄDU)!
A JAKA TO SPRAWA? … tak zgadli państwo to sprawa PROFETO i ks. Michała Olszewskiego
Czego szukali? … dowodów do sprawy „Profeto”, która jest już w sądzie (w styczniu 2026 ma ruszyć proces)!
Jeszcze raz powtórzę… pomimo SKIEROWANIA (wiele miesięcy temu) AKTU OSKARŻENIA do SĄDU (zatem ZAMKNIĘCIA ŚLEDZTWA) słynny Zespół Śledczy nr 2 nęka świadków (tak mój Mandant zeznawał jeszcze na etapie śledztwa w neo-Prokuraturze Krajowej w tej sprawie…)
Niech sami Państwo zgadną czy cokolwiek znaleźli…
Teraz NAJISTOTNIEJSZE
Podczas tych wczorajszych czynności (bez udziału adwokata) mój Mandant dostał zawału serca i został pilnie odwieziony do SZPITALA. Jego stan jest BARDZO POWAŻNY.
Teraz właśnie przechodzi ciężką operację kardiologiczną. Ludzi dobrej woli proszę o MODLITWĘ.
Ostatni SMS, który wysłał przed operacją zawiera prośbę, że gdyby nie przeżył (czego nie daj Panie Boże) to aby nie zostawić tej sprawy bez reakcji…
Już teraz mogę obiecać, że ta sprawa NIE ZOSTANIE BEZ REAKCJI!
— napisał w mediach społecznościowych mec. Krzysztof Wąsowski.
Działania pozaprawne
W rozmowie z portalem wPolityce.pl adwokat kilkukrotnie podkreśla, że na obecnym etapie procesu działania prokuratury są pozaprawne.
Podkreślę, że w sytuacji, kiedy sprawa znajduje się już w sądzie, to prokurator nie ma prawa dokładać dowodów, kiedy zamknął już sprawę i przesłał oskarżenia do sądu
— ocenił mec. Wąsowski.
Od samego początku działania prokuratury i służb podejmowane wobec uwięzionego ks. Michała Olszewskiego pokazywały, że nie chodzi o ustalenie faktów, dotyczących Funduszu Sprawiedliwości, ale o polityczny spektakl. Publiczny pręgierz, którego ocelem było upokorzenie, tych, którzy ośmielili się współpracując z poprzednim rządem realizując dobre projekty. Świąteczny spektakl „rozliczeń” rządu Tuska ciągle jednak trwa, choć Polaków bardziej zajmują problemy, jakie mają z wysokimi rachunkami, opieką medyczną i coraz częstszą utratą pracy.
Robert Knap
