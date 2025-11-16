Rzecznik prezydenta RP opublikował w sieci fragment wywiadu, w którym Karol Nawrocki opowiada o Andrzej Dudzie. Co obecna głowa państwa mówi o swoim poprzedniku na najwyższym urzędzie w państwie?
„To był mój prezydent”
Jeśli zaś chodzi o prezydenta Andrzeja Dudę, to był to mój prezydent. Szanuję prezydenta Dudę i uznaję, że to było dobre 10 lat prezydentury, której, nawiasem mówiąc, ci, którzy dzisiaj patrzą na mnie jako na kogoś bardziej radykalnego niż Andrzej Duda, i tak nie doceniali przez wiele lat, mówiąc, że wetuje ustawy i nie chce ich podpisywać
— powiedział prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla tygodnika „Do Rzeczy”.
Widzimy, że mamy do czynienia ze środowiskiem politycznym, które nie doceniało wyciągniętej ręki Andrzeja Dudy i nie docenia też w wielu kwestiach mojej wyciągniętej ręki
— dodał.
„Jestem prezydentem, który nazywa się Karol Nawrocki”
Jednocześnie Karol Nawrocki podkreśla, że jest „inny” od Andrzeja Dudy.
Andrzej Duda i ja jesteśmy inni. Choć doskonale się rozumiemy, to jesteśmy innymi prezydentami. Dla mnie poczucie pewnej wspólnoty z prezydentem Lechem Kaczyńskim czy z prezydentem Andrzejem Dudą jest ważną rzeczą, ale jestem prezydentem, który nazywa się Karol Nawrocki
— mówił prezydent.
olnk/X
