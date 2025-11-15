„Polska jest dzisiaj w kryzysie. Potrzeba jest diagnoza tego kryzysu i potrzebne są środki zaradcze, jak z tego wyjść. Co jest podstawowym źródłem naszego kryzysu? Tutaj chyba nikogo nie zaskoczę. Jest nim bardzo zły rząd, który w wielkiej mierze realizuje agendę obcego państwa. Rząd zewnętrzny. To jest pierwsza przyczyna” - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w Kwidzyniu.
Prezes Kaczyński pojawił się w Kwidzyniu w ramach ofensywy politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Politycy jego formacji jadą w Polskę, aby rozmawiać z Polakami o programie. Cykl spotkań ma być kontynuacją dyskusji eksperckich z konwencji programowej „Myśląc Polska”. Celem będzie stworzenie nowego programu PiS
CZYTAJ WIĘCEJ: „Piszemy program wspólnie z Polakami”. PiS rusza w Polskę! Już dziś dwa spotkania z prezesem Kaczyńskim w Kwidzynie i Elblągu
Prezes Kaczyński w swoim wystąpieniu wiele miejsca poświęcił kryzysowi finansów publicznych.
Matką kryzysu jest to, co dzieje się finansach publicznych, bo żeby zmienić to, co jest złe, to musimy mieć uzdrowione finanse. To, że można je uzdrowić, to myśmy udowodnili już w latach 2005-2007
— podkreślił Kaczyński.
Myśmy w ciągu 8 lat rządów zwiększyli budżet przeszło dwukrotnie
— przypomniał.
Prezes PiS podkreślił, że skutki kryzysu finansów publicznych dotkną wszystkich.
Nie ma pieniędzy, jest napięcie, narasta zadłużenie i to powoduje, że z czasem nastąpią skutki w życiu gospodarczym i społecznym. (…) W tej chwili sytuacja jest naprawdę dramatyczna. (…) Chodźmy tyko to jest powodem dla którego ta władza powinna zostać zmieniona. Oni się po prostu zgadzają na to, że budżet jest znów okradany (…)
— podkreślił.
Kaczyński wspominając niedawną konwencję PiS w Katowicach zapowiedział kolejne.
Jeżeli pytacie, jak my sobie damy z tym radę rządząc, to ja odpowiadam: daliśmy sobie radę w sytuacji, która była ciężka, ale jednak nie taka jak teraz. Damy sobie radę, jeżeli oczywiście przejmiemy władze, i ludzie, którzy powinni kierować gospodarką, będą to robić. Damy sobie z tym radę. Jest już wiele pomysłów. (…) Będzie konwencja o służbie zdrowia, następna będzie o kłamstwie i manipulacji, bo ta władza opiera się na jednym wielkim kłamstwie, na totalnej manipulacji
— powiedział.
kk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745830-prezes-pis-w-kwidzyniu-polska-jest-w-kryzysie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.