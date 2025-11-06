Komisja regulaminowa Sejmu rozpatruje sprawę uchylenia immunitetu Zbigniewa Ziobry. Polityka PiS przed komisją reprezentuje Andrzej Śliwka, poseł PiS.
16:30. Przedstawienie wniosku przez prok. Woźniaka
Prok. Piotr Woźniak mówił na posiedzeniu komisji regulaminowej, że zachowania Zbigniewa Ziobry (PiS) takie, jak groźby pod adresem prokuratorów i sędziów uzasadniają obawę, że b. szef MS będzie podejmował próby mataczenia. Dodał, że to szczególna przesłanka wskazująca na konieczność zastosowania tymczasowego aresztowania posła.
Woźniak podkreślił, że wniosek prokuratury dot. Ziobry jest bardzo obszerny, a materiał dowodowy oparty jest o zeznania świadków, wyjaśnienia podejrzanych, także podejrzanych, którzy zostali już prawomocnie skazani. Dodał, że materiał dowodowy oparty jest również o dowody rzeczowe m.in. w postaci korespondencji mailowej i zapisów rozmów.
Zebrany materiał dowodowy skutkował koniecznością złożenia wniosku o uchylenie immunitetu panu posłowi Zbigniewowi Ziobro w zakresie 26 czynów, które zostały szczegółowo opisane we wniosku. Są to czyny popełnione przez posła Zbigniewa Ziobro w okresie, kiedy pełnił funkcję ministra sprawiedliwości, będąc jednocześnie dysponentem środków z Funduszu Sprawiedliwości
— powiedział prok. Woźniak.
Zwrócił uwagę, że wniosek prokuratury obejmuje też wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry. Woźniak zaznaczył, że wystarczającą przesłanką, dla zastosowania tych środków zapobiegawczych jest surowość kary, która grozi Ziobrze.
Według prokuratora pojawiają się także przesłanki szczególne wskazujące na konieczność zastosowania tymczasowego aresztowania Ziobry. Jak dodał, chodzi m.in. o „sposób realizowania przez pana Zbigniewa Ziobro swoich obowiązków w charakterze świadka będącego wzywanym do stawiennictwa przed (sejmową) komisją śledczą (ds. Pegasusa)”. Woźniak przypomniał, że sąd uznał, iż Ziobro powinien zostać zatrzymany i doprowadzony przed komisję.
Okoliczności wskazane w uzasadnieniu tego orzeczenia sądowego ponad wszelką wątpliwość wzbudzają obawę, że podejście pana Zbigniewa Ziobro do wymiaru sprawiedliwości, do swoich obowiązków - w sytuacji oczywiście, jeżeli Sejm uchyli immunitet i wyrazi zgodę na ściganie pana posła - jest rażąco lekceważące
— podkreślił Woźniak.
Dodał, że tymczasowe aresztowanie powinno być zastosowane, gdy występuje uzasadniona obawa mataczenia przez podejrzanego, podejmowanie prób uniemożliwienia prawidłowego przeprowadzenia postępowania poprzez tworzenie fałszywych dowodów, bądź też przez próby deformacji dowodów.
We wniosku wskazałem szereg wypowiedzi pana posła Zbigniewa Ziobro, medialnych wypowiedzi, w których kieruje groźby pod adresem prokuratorów, sędziów, pod adresem innych osób. Zachowanie takie uzasadnia w rozumienie Kodeksu postępowania karnego, w rozumieniu przyjętego orzecznictwa uzasadnioną obawę, iż pan poseł Ziobro będzie podejmował próby mataczenia w sprawie, chociażby nawet poprzez kierowanie gróźb, poprzez podejmowanie prób wpływania na tzw. osobowe źródła dowodowe
— powiedział prok. Woźniak.
17:03. Spór o należyte prowadzenie komisji
Niestety pan prokurator Woźniak nie przedstawił zarzutów w należyty sposób
— mówił poseł Andrzej Śliwka, odnosząc się do jedynie skrótowego przedstawienia zarzutów prokuratury wobec Zbigniewa Ziobry. Przewodniczący Jarosław Urbaniak z KO odrzucił uwagę posła PiS.
17:06. Smoliński: Prokurator nie przedstawił zarzutów wobec Ziobry
Kazimierz Smoliński, wiceprzewodniczący komisji z PiS zauważył, że prokurator Woźniak nie przestawił komisji dokładnych zarzutów wobec Zbigniewa Ziobry.
17:13. Śliwka: Zarzuty i wniosek o aresztowanie Ziobry są motywowane polityką
Trzeba być analfabetą prawniczym, żeby sporządzić tak bardzo niskiej jakości dokument, który ma walor słabej jakości publicystki, a nie poważnego dokumentu prawniczego
— mówił Andrzej Śliwka.
Zarzuty i wniosek o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry są motywowane polityką, a nie prawem. Inaczej ciężko uzasadnić taki krok ze strony nielegalnie przejętej Prokuratury Krajowej
— zaznaczył poseł PiS.
Najbardziej niedorzeczny, kuriozalny (…) dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej. (…) Trzeba sobie dopowiedzieć, że ta zorganizowana grupa przestępcza o charakterze zbrojnym została według pana neoprokuratora zorganizowana przez ministra Ziobro, ministra Romanowskiego, dwie urzędniczki i pana Tomasza Mraza, który chyba miał przerwę w ramach swojej działalności w Akademii Pana Kleksa. Żeby był charakter zbrojny, to zakładam, że będziecie dodawali druhów OSP, skoro mają toporki, sprzęt, to samo dotyczy chyba pań z Kół Gospodyń Wiejskich, ponieważ mają garnki. Panie neoprokuratorze Woźniak, pan sobie doskonale zdaje sprawę, że to jest po prostu niepoważne, co pan przygotował
— podkreślił Śliwka.
W pewnym momencie wystąpienie posła Śliwki przerwał przewodniczący Jarosław Urbaniak z KO, nakazując posłowi PiS skupić się na Zbigniewowi Ziobrze.
Bardzo proszę, by przewodniczący mi nie przerywał i nie wyłączał mikrofonu
— zaapelował poseł Śliwka, po czym przewodniczący na moment wyłączył mu mikrofon.
Prokuratura chce postawić zarzut ministrowi Ziobro i chce 25 lat więzienia i tymczasowego aresztowania dla ciężko chorego onkologicznie ministra Ziobro, ponieważ usiłował wyremontować budynek Prokuratury Krajowej (…). W sumie umowy nie zawarto, nie zrealizowano tego projektu, to pokazuje najdobitniej, że te zarzuty są żartem. Pan na kilkunastu stronach rozpisuje się w tym temacie
— mówił poseł PiS.
Mamy do czynienia z zarzutami stricte politycznymi, z hucpą polityczną wymierzoną w ministra Ziobro. Obecna koalicja rządząca zajmuje się tylko i wyłącznie tym, żeby dobrze robić swoim politykom. (…) To, co obecna ekipa przygotowała na bazie tego wniosku, to jest kpina, hucpa polityczna, ale z drugiej strony czego możemy się spodziewać po Donaldzie Tusku, czego możemy się spodziewać po politykach, którzy również są w togach, takich jak pan Woźniak
— powiedział Śliwka.
17:54. Paweł Śliz atakuje ministra Ziobrę
Dziś nadaje konferencję prasową z Budapesztu, czyli pokazuje, że będzie utrudniała postępowanie nawet w zakresie postawienia zarzutów przez prokuraturę. Zatem jak inaczej prokuratura ma nie wystąpić, by tymczasowo aresztować Ziobrę - właśnie po to chociażby, by postawić te zarzuty
— mówił Śliz.
Nie trzeba być miękiszonem, fujarą i stawić się przed tą komisją
— zwrócił się do Ziobry poseł Śliz.
18:05. Aroganckie wystąpienie Macieja Tomczykiewicza
Poseł Maciej Tomczykiewicz atakował ks. Michała Olszewskiego i dwie aresztowane urzędniczki ministerstwa sprawiedliwości, co wywołało stanowczy sprzeciw obecnych na posiedzeniu posłów PiS-u.
18:07. Wystąpienie Kazimierza Smolińskiego
Obrońca moim zdaniem bardzo sprawnie i merytorycznie rozprawił się z tym wnioskiem, ale cały zarzut opiera się na interpretacji rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 13 września 2017 roku ws. Funduszu Sprawiedliwości, który został zaskarżony przez prezesa NIK i prokuratura powołuje się na tę kontrolę
— powiedział Kazimierz Smoliński.
Nie należy stosować zatrzymania i aresztu jeżeli to spowodowałoby dla życia lub zdrowia osoby zatrzymanej poważne niebezpieczeństwo
— przypomniał, odnosząc się do sytuacji Zbigniewa Ziobry.
18:15. Skandaliczne słowa Lenartowicz
W PiS-ie można kraść, ale tylko zgodnie z procedurami. (…) Twórca piramidy sam ogłaszając się jej twórcą winę zrzucił na solidarnych kolegów, widzimy was tu wszystkich niemal w komplecie (…). Skoro dzieło zbożne, a wniosek dęty, czemu nie widzimy na komisji głównego aktora Zbigniewa Ziobry? Bał się skonfrontować ze swoim dziedzictwem? Okazał się fujarą, cytując jego samego
— wypaliła Gabriela Lenartowicz, dalej absurdalnie uderzając w polityków PiS.
18:32. Kownacki: To jest kompromitacja prokuratora
Podziękuję posłowi Tomczykiewiczowi złośliwie, bo lepiej ten wniosek uzasadniał i wykazał się jego lepszą znajomością chociażby w pewnym fragmencie, aniżeli pan panie prokuratorze. Powaga parlamentu, Sejmu RP, komisji regulaminowej, o którą przewodniczący komisji powinien dbać, wymaga tego, że kiedy pan staje, to prezentuje ten wniosek i logiczny związek przyczynowo-skutkowy, a wszystko co zapamiętamy z pana wystąpienia, to to, że minister Ziobro chociaż wyremontować budynek Prokuratury Krajowej i za to chce pan go wsadzić do więzienia. To jest kompromitacja i to jest kompromitacja, że sejm godzi się na to, by prokuratura przychodziła i w ten sposób uzasadniała wniosek w tak poważnej sprawie
— mówił Bartosz Kownacki.
Nasz wymiar sprawiedliwości zna dramatyczne mordy sądowe. Oby nie musiał znać mordu sejmowego
— zaznaczył poseł PiS.
18:40. Kaleta: „Mamy dziś w Polsce Białoruś”
To jest jedna wielka ustawka. Poseł Śliwka obnażył krok po kroku, że stosując logikę tego wniosku grupę przestępczą stworzyli Waldemar Żurek i Adam Bodnar, dołączyli do Zbigniew Ziobro, kto stał na czele tej grupy, nie wiem
— powiedział Sebastian Kaleta.
Sytuacja, w której przychodzi prokurator Woźniak i tłumaczy, że posła na Sejm należy wtrącić do aresztu, bo krytykuje władzę za bezprawne działania, to Łukaszenka mógłby być dumny z takich śledczych. Naprawdę mamy dziś w Polsce Białoruś
— stwierdził.
18:45. Kowalski: Ziobro to mąż stanu. Walczył z największymi bandytami
Przyszedłem tutaj, żeby oddać mój szacunek dla Zbigniewa Ziobry, bo dla mnie jest mężem stanu, człowiekiem, który walczył z największymi bandytami. Król dopalaczy wydał na niego zlecenie zabójstwa, tego bandytę oczywiście złapano
— mówił Janusz Kowalski.
18:54. Zembaczyński oskarża media o… graniem sprawą zdrowia ministra Ziobry
Trzeba zwrócić uwagę na poruszanie publicznie aspekt stanu zdrowia ministra Ziobry, komisja śledcza ds. Pegasusa dysponuje opinia na temat stanu zdrowia Zbigniewa Ziobro i właściwie co do konkluzji tej opinii należy stwierdzić, że jest osobą zdolną do poddania się czynnością organów ścigania, a cała obrzydliwa operacja medialna graniem zdrowiem ministra Ziobry jest po prostu próbą ochrony go przed skutkami popełnionych czynów
— wypalił Witold Zembaczyński.
18:58. Wójcik: Jesteście Koalicją Zemsty
Nie jesteście Koalicją Obywatelska, jesteście Koalicją Zemsty. Chcecie widzieć za kratami Zbigniewa Ziobrę skutego kajdankami, a wasze serducha uśmiechnięte zastąpcie siekierami. Dzisiaj rano wasze intencje zdradził ministra finansów Domański, który powiedział: Piękny dzień, są takie chwile, dla których warto żyć, dla takich chwil żyje się w polityce. To najlepiej pokazuje ludziom, jakie są wasze intencje. Nie ważne jest, czy to było działanie zgodne z prawem, czy nie było
— mówił Michał Wójcik, poseł PiS.
