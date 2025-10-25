W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rozpoczął się II dzień konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem „Myśląc Polska”. Na podstawie dyskusji prowadzonych podczas konwencji ustalony zostanie program PiS przed wyborami parlamentarnymi, które mają odbyć się w 2027 r.
PLAN NA SOBOTĘ
Dzisiaj odbędzie się osiem sesji głównych z udziałem polityków PiS. O wymiarze sprawiedliwości będzie mówił m.in. b. szef MS Zbigniew Ziobro, o finansach publicznych b. premier Mateusz Morawiecki, o innowacjach b. wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński i szef resortu rozwoju Waldemar Buda, o polityce społecznej b. wiceszefowa MRPiPS Elżbieta Bojanowska, a o bezpieczeństwie żywnościowym b. szef resortu rolnictwa Robert Telus.
Zaplanowano też ponad 50 paneli specjalistycznych. Wśród tematów są m.in.: Obrona cywilna; Soft power dla Polski – jak opowiadać światu własną historię i zdobywać wpływy?; Polska solidarność pokoleń: polityka senioralna; System ubezpieczeń społecznych w Polsce: diagnoza, rekomendacje; Jak uwolnić media w Polsce?; Służby specjalne. Wyzwania na obecny czas; Polska polityka wobec sąsiadów; Wyzwania prezydentury Karola Nawrockiego; Polska doktryna energetyczna; Innowacyjność w profilaktyce – nowe możliwości dla pacjenta.
O godz. 19.00 konwencję podsumuje prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
RELACJA NA ŻYWO
Nasze aspiracje – Polska ambitna, nowe technologie, innowacje w gospodarce, młodzież a kryzys tożsamości
Następny panel poświęcony jest m.in. nowym technologiom. Uczestniczą w nim: Waldemar Buda, Janusz Cieszyński, Miłosz Lodowski, Piotr Müller (moderator), Andrzej Zybertowicz
Jestem przekonany, że jako PiS pokazaliśmy przez 8 lat, że jesteśmy w stanie dokonywać zmian w Polsce i zostawiać w poszczególnych obszarach Polskę w zupełnie innym stanie, niż wtedy gdy zaczynaliśmy pracę. Dziś jesteśmy na wczesnym etapie rewolucji na podstawie rozwój sztucznej inteligencji i szeroko rozumiany rozwój w administracji, uważam, że powinniśmy mieć zgodę, iż jako formacja będziemy dążyli do tego, że w każdym obszarze państwa będziemy je opierać na technologii. Chciałbym, żeby Polska stała się państwem agentowym, spersonalizowane dla każdego z nas. W taki sposób, w jaki go potrzebujemy
— powiedział były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.
Widzimy, jak wyglądał świat 10 lat temu z punktu widzenia państwa. W kwestii nowych technologii i cyfrowym, ale też codziennego życia można zdać sobie sprawę, że te 10 lat to była rewolucja. Rewolucja dzieje się każdego dnia, za 10 lat tak samo będziemy to oceniać. Jeszcze nie wiemy, jaki będą technologie, ale będzie rewolucja. 10 lat temu nie wyobrażaliśmy sobie rozwoju sztucznej inteligencji, że każdy będzie mieć do tego dostęp. Mówię to z punktu ministra od gospodarki, my, jako państw powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie: Jak wykorzystać możliwości, żeby Polska zaczęła konkurować na świecie? Kiedyś mieliśmy rewolucję przemysłową, która na wskaźnikach pokazywały siłę państwa. Dziś również mamy rewolucję, ale inną niż do tej pory. Co robi państwo Polskie? Czy ono chce w tym wyścigu uczestniczyć? Wydana została ustawa, która na całym świecie oceniana jest, jako bloker nowych technologii, jeśli chodzi o fin-tech
— dodał europoseł Waldemar Buda.
Rozwój nauki jet skutkiem ciężkiej pracy naukowców, ale także konsekwentnie realizowanej polityki naukowej przez rząd. Tego nie da się zrobić inaczej. Stawianie tych rzeczy w opozycji sprawia, że nie ma jednego ani drugiego. W 2015 roku na początku rządów Zjednoczonej Prawicy wydatki na badania i rozwój wynosiły poniżej 1 proc. W 2023 roku wynosiły 1,4 proc., chociaż w strategii zrównoważonego rozwoju wynosiły 1,3 proc. Jeśli zobaczymy wydatki w ostatnich dwóch latach, to zrozumiemy, co znaczy dobra polityka naukowa, teraz spadają. To widać, nauka potrzebuje dobrej polityki naukowej i aktywnego rządu. Powinno się przewartościować akcenty. Dziś student to jest stary uczeń, a powinien być młodym badaczem. Powinniśmy przestać traktować uczelnie, jako szkoły, a zacząć traktować jak miejsca, gdzie się prowadzi ambitne badania
— były wiceminister nauki Piotr Dardziński.
Nasze aspiracje – Polska ambitna, rozwój gospodarczy, infrastrukturalny, rozwój lokalny, innowacyjność, reindustrializacja, repolonizacja
Kolejny panel poświęcony jest rozwojowi gospodarczemu Polski. Biorą w nim udział: Jakub Banaszek, Adam Czarnecki, Marcin Horała (moderator), Daniel Obajtek, Rafał Weber, Stanisław Wojtera
Jak skutecznie zwalczać w sferze publicznej kulturę: zero tolerancji dla ryzyka?
To zależy od wielu czynników. Przede wszystkim, jakich zatrudniamy prezesów do spółek. Jeżeli wybieramy prezesów, którzy nie ponoszą ryzyka i nie mają zapotrzebowania na ryzyko, to nic się nie dzieje, ponieważ wychodzą z jednego założenia. Nam nie płacą za decyzję, tylko za to, że jesteśmy. Jeśli nie skończymy tej patologii w spółkach Skarbu Państwa, to szkoda tych spółek. Spółki zabierają tlen z rynku innym, które mogłyby się rozwijać. Jeżeli rada nadzorcza wybiera, to prezes powinien mieć tak potężny mandat polityczny, żeby mógł podejmować decyzje
— powiedział były prezes Orlenu Daniel Obajtek.
Jak w sposób suwerenny projektować własne cele i w jaki sposób celować pieniądze?
Trzeba przejść przez otwarte przez nas drzwi. Nie można wycofywać się z poszczególnych inwestycji, co niestety się dzieje. Obecny rząd zrezygnował z ważnych, strategicznych, dróg szybkiego ruchu. Jednym z przykładów jest odcinek S8 między Białymstokiem a Suwałkami. Nie ma mieć charakteru szybkiego ruchu. Podobnie odcinek S16 między Białymstokiem a Ełkiem. Na całe szczęście proces inwestycyjny, który prowadziliśmy, był już tak zaawansowany, że rząd nie może się wycofać, ponieważ są podpisane umowy wykonawcze. Te dwa przykłady tylko z jednego programu pokazują, że można działać wstecznie, co nie jest potrzebne. Na przyszłość musimy realizować programy, które zostały przyjęte i utrzymywać wysoką dynamikę środków krajowych
— wyjaśnił poseł i były wiceminister infrastruktury Rafał Weber.
Co zrobić w przyszłości, żeby Polska budowała zdolności i zbierała zasoby?
Należy pamiętać, że obecny rząd produkuje zapaść finansów publicznych. Spółki Skarbu Państwa również mają gorsze wyniki. Potencjał będzie słabszy […] Powinniśmy poluzować nieco możliwości, dlatego, że nie przypadkiem Francuzi jeżdżą francuskimi czołgami, a Niemcy niemieckimi, mimo że wszystko podlega zamówieniom publicznym i podlega wszelkim rygorom. Na koniec każdy kupuje swoje, tylko my kupujemy cudze. Często dlatego, że prawo jest niedoskonałe i powinniśmy mieć mentalne i merytoryczne przygotowanie, żeby jak najszybciej podjąć inicjatywę, żeby ustawę zmieniać. Działałem pod rygorem zamówień publicznych i to bardzo wydłuża proces inwestycyjny. To jest choroba, tak się nie da funkcjonować
— powiedział były prezes Państwowych Portów Lotniczych Stanisław Wojtera.
Jakie wprowadzić zmiany systemowe, żeby polskie miasta się rozwijały?
Wszystko się da. Dało się zmieniać polskie miasta i Rzeczpospolitą, ale trzeba było chcieć. Potrzeba było dobrej współpracy, to jest pierwszy fundament. Polskie miasta są ambitne. Żeby zachodziły zmiany, to musi być dobra współpraca rządu i samorządu. Trzeba widzieć małe i średnie miasta. Chełm jest byłym miastem wojewódzkim. Kilka dni temu została opublikowana książka o byłych miastach wojewódzkich. W 1998 roku biorąc pod uwagę ówczesne 49 województw Chełm był 7 miastem w Polsce. Po reformie administracyjnej stał się ostatnim, 49 miastem. Gdy zostałem prezydentem, zacząłem się zastanawiać, jakim miastem ma być Chełm i co trzeba zrobić. Nie udałoby mi się zmienić miasta, gdyby nie wsparcie rządu. Nie jest tak, że wszyscy będziemy chwalić rząd PiS, ale faktem jest, że to był pierwszy rząd, który realnie dostrzegł problemy małych i średnich miast. 99 mld zł przeznaczonych na inwestycje, takie jak chciała lokalna Polska. Jak wybrali mieszkańcy. To tylko dwa lata, program „Polski Ład” funkcjonował tylko przez ten czas. Dziś go nie ma, a w kampanii wyborczej kandydat Rafał Trzaskowski zaproponował dla 137 miast 2 mld zł. My mieliśmy 99 mld zł dla półtora tysiąca samorządów. 2 lata temu z premierem Mateuszem Morawieckim zaproponowaliśmy indywidualne karty rozwoju samorządów. Nie trzeba skomplikowanych programów. „Polski Ład” to była jedna kartka papieru
— wytłumaczył prezydent Chełma Jakub Banaszek.
Co cię skłoniło do działania i jak wykorzystać społeczny zryw do wywierania presji na rządzących, żeby realizował ważne projekty?
Zaangażowałem się w CPK, ponieważ dane i merytoryka przemawiająca za opłacalnością portu dla Polski przemawiały za budową. Żeby Polska się wydobyła ze środka Europy i usiadła przy najważniejszym stole. Żebyśmy byli jednym z najbogatszych państw w Europie. Żeby tak się stało, to potrzebujemy fundamenty w postaci CPK, kolei czy nowoczesnych technologii i dużych inwestycji. Za CPK przemawiały czyste dane. Jak się zmieniła władza, to się pojawiła informacja, że CPK zostanie zrewidowane, a tak naprawdę anulowane. Na szczęście powstała wielka presja społeczna, jak określił Jan Rokita: Sterroryzowali Donalda Tuska, żeby budował CPK. Udało się go przekonać, ale to jest jeden z pierwszych elementów. Społeczeństwo dlatego stanęło za CPK, ponieważ wyłożono mu czemu ten port musi powstać w Polsce
— odpowiedział Adam Czarnecki z „Tak dla CPK”.
Suwerenne rolnictwo - bezpieczeństwo żywnościowe w czasach kryzysu – bez opłacalnego rolnictwa Europa będzie głodowała i chorowała
II dzień konwencji w Katowicach rozpoczął się od dyskusji o rolnictwie. Uczestnikami dyskusji są: Krzysztof Ciecióra, Anna Gembicka (moderatorka), Tomasz Obszański, Łukasz Pergoł, Monika Przeworska, Jarosław Sachajko, Robert Telus.
Jak zbudować front działania na forum unijnym przeciwko Mercosur?
Żebyśmy byli skuteczni w UE, to musimy mieć tam silnych ludzi, którzy walczą i umieją budować. W 2023 roku, gdy UE zwolniła Ukrainę z ceł, to nie Polska to zrobiła. UE, gdzie większość ma koalicja, która ma też większość w Polsce. To oni zwolnili Ukrainę z ceł. Zostaliśmy zalani zbożem i musieliśmy wtedy reagować. Pamiętam, jak Jarosław Kaczyński mówił, że interes polskiego rolnika jest dla nas ważniejszy niż jakiekolwiek dyrektywy unijne. My zatrzymaliśmy wszystkie produkty z Ukrainy wbrew przepisom unijnym. Straszono nas sankcjami, ale interes polskiego rolnika był ważniejszy
— powiedział były minister rolnictwa Robert Telus.
Jak zorganizować związek rolników na szeroką skalę?
W Polsce jest bardzo dużo organizacji. Powstaje jedna, a zaraz na niej powstają kolejne. Jako Polacy lubimy się dzielić. Solidarność ma swoje bogate korzenie, których trzeba się trzymać. U pana prezydenta, jako doradca i przewodniczący Solidarności zaprosiłem wszystkie znaczące organizacje, żeby rozmawiać o problemach polskiej wsi i rolnictwa. Rolnictwo posiada wiele problemów wewnętrznych. Oprócz tego umowa z Mercosur czy produkty z Ukrainy. Musimy zrobić wszystko, żeby rodzinne gospodarstwa i spółdzielnie ratować. Żeby mogły się rozwijać i funkcjonować, żeby młodzi ludzie widzieli przestrzeń do pracy
— wyjaśnił doradca prezydenta Karola Nawrockiego ds. rolnictwa i szef NSZZ RI Solidarność Tomasz Obszański.
Jakie powinny być nowoczesne, dostosowane do obecnych warunków, rozwiązania w zakresie zrzeszania się rolników?
Nie uda się doprowadzić do wyprostowania spraw rolników, dopóki ten rząd sprawuje władzę. Ten rząd tworzy zmiany systemowe, minister Stefan Krajewski mówi, że należy je przeprowadzić i one faktycznie są. Umowa z Mercosur i nowa umowa z Ukrainą, która obowiązuje od lipca. Rolnicy zostali zdradzeni przez UE i obecny rząd. Odpowiedzią na zmiany systemowe, które proponuje rząd Donalda Tuska i PSL to jednoczenie się i budowanie spółdzielni, bezpośrednich łańcuchów dostaw na poziomie lokalnym. Nie ma innej drogi, jak restauracja spółdzielni w Polsce, ale to musi być przy wsparciu władzy
— dodał były wiceminister rolnictwa, poseł Krzysztof Ciecióra.
Jakie rozwiązania należy wprowadzać w Polsce, żeby chronić nasz rynek, a jednocześnie, żeby nie łamać zasady swobody przepływu towarów. Czy są jakieś rozwiązania, które w pierwszej kolejności należy wprowadzić?
Przez ostatnie dwa lata wszystko jest względne. Czy jest praworządność, czy jej nie ma. W ubiegłej kadencji ówczesny rząd chciał wprowadzić ustawę, żeby skupy nie mogły kupować produktów rolniczych poniżej kosztów produkcji. Co się okazało, że Komisja Europejska nie wydała zgody dla Polski. W międzyczasie Hiszpanie i Włosi taką ustawę wprowadzili. Z łamaniem prawa unijnego jest różnie. Złożyliśmy taką ustawę do parlamentu. Od 20 miesięcy ona leży. Powinniśmy wykorzystywać to, co się da wykorzystać, nawet próbując naginać to prawo unijne. Na całą UE mamy ograniczony wpływ, szczególnie gdy nasi europarlamentarzyści podnoszą rączki, tak jak im ich koledzy z frakcji każą, tak polski rynek możemy ochronić. Znów jest kolejny projekt ustawy, który nazywamy „lokalna półka”. W latach dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych sprzedaliśmy nasz rynek detaliczny. Weszło mnóstwo zewnętrznych firm i supermarketów, które sprzedają swoje produkty. Dlatego ta „lokalna półka”, rząd powinien zmusić supermarkety do kupowania naszych lokalnych produktów. Zdefiniowaliśmy to w ten sposób, że jeżeli w danych powiecie jest dana produkcja, to mają być sprzedawane te produkty. Jeśli nie ma w tym powiecie to w województwie i województwach sąsiednich. To by zabezpieczyło polski rynek przed produktami ukraińskimi i tymi z Mercosur, a nawet przed produktami z Niemiec. Rozwiązań jest bardzo dużo
— powiedział poseł Jarosław Sachajko.
Jakie rozwiązania należy wprowadzać, żeby zachęcić młodych ludzi do tego, aby zostawali rolnikami?
Gdy rozmawiam z kolegami rolnikami, to oni nie boją się być rolnikami, ponieważ to trudny zawód. Mają obawę, że nie wiadomo co się za chwilę stanie - chodzi o to, co przyjdzie z Unii Europejskiej. My, jako Polska często bierną postawę przyjmujemy, jeśli chodzi o realizację decyzji wykonawczych. My je przyjmujemy, najczęściej wprost implementujemy do naszego prawodawstwa. Później okazuje się, że czegoś nie można robić, trzeba odłogować, coś trzeba będzie zalać, a gdzieś nie można wejść z nawozami. Jeżeli chcemy, żeby rolnictwo przetrwało i żeby młodzi ludzie zaczęli na tej wsi chętniej zostawać, to musimy robić wszystko, żeby to zaczęło się bardziej opłacać i żeby było bardziej przewidywalne. Chodzi o to, żeby za pół roku czegoś nie zmienić, wycofać, zakazać
— wytłumaczyła dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej Monika Przeworska.
Czego rolnicy oczekują, jakich działań priorytetowych od polityków?
Zmiany są potrzebne nie tylko w prawodawstwie polskim, ale także unijnym. Borykamy się z niskimi cenami i opłacalnością przez to, że produkujemy za drogo. Koszty pracy, obostrzenia w braku środków ochrony roślin, w tych wszystkich obostrzenia, drogich nawozach czy paliwie nie jesteśmy konkurencyjni na rynku światowym. Ceny mamy teoretycznie światowe, ale mamy bardzo wysokie koszty. Przez unijne obostrzenia potrzebujemy współorganizacji, ułatwienia przy tworzeniu spółdzielni, żeby rolnicy nie byli traktowani przez Urząd Skarbowy, jak przysłowiowi bandyci, tylko byli wspierani przez instytucje państwa do tworzenia i współużytkowania maszyn, żeby ograniczać koszty. Wtedy będziemy bardziej konkurencyjni nie tylko z dużymi marketami, ale także produkty będą bardziej konkurencyjne na świecie […] potrzebujemy rozwiązań na wzór francuski czy austriacki, czyli funkcji ochronnej wsi. Wieś z definicji jest miejscem produkcji żywności: warzywnej, owocowej, ale też mięsnej. Zgłosił się do mnie rolnik, który dostał przedsądowe wezwania na ponad 2 miliony złotych. Ludzie sprowadzają się na wieś i zapominają, od czego wieś jest. Potrzebujemy odwagi od polityków, żeby stanęli za rolnikami, a nie byli zakładnikami wyborców
— powiedział szef rady młodych rolników przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych Łukasz Pergoł.
