Na Placu Zamkowym w Warszawie o godz. 14 rozpoczęła się manifestacja organizowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Uczestnicy protestują przeciwko paktowi migracyjnemu oraz umowie UE-Mercosur.
14:02. Protest Polaków na Placu Zamkowym
Biało-czerwone flagi wypełniły Plac Zamkowy w Warszawie! Już za chwilę oficjalnie rozpocznie się wielka manifestacja przeciwko rządom koalicji 13 grudnia.
14:10. Politycy PiS na manifestacji
W manifestacji udział biorą liczni przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości w tym była premier Beata Szydło i były wicepremier, szef MAP Jacek Sasin.
14:15. Szydło: „Jesteśmy z polskimi patriotami”
Dzisiaj na Placu Zamkowym w Warszawie bije serce Polski. Jesteśmy tutaj z polskimi patriotami, jesteśmy tutaj po to, żeby powiedzieć Tuskowi „Nie! Chcemy polskiego rządu, który będzie bronił polskich interesów, nas wszystkich, który nas będzie godnie reprezentował. Polacy muszą czuć się bezpiecznie i żyć godnie”. Dzisiaj miejsce Polaków jest tutaj na Placu Zamkowym w Warszawie
— powiedziała była premier, europoseł PiS Beata Szydło w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.
14:16. Rozbrzmiał hymn Polski
Zgromadzeni rozpoczęli manifestacje od odśpiewania hymnu Polski.
14:20 Prezes PiS: Trzeba mówić jedno słowo „do widzenia”!
Głos zabrał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
Trzeba w tym dzisiejszym trudnym czasie mówić tym, którzy rządzą, jak rządzą. Mówić im, można powiedzieć w kolejnym ratach, w kolejnych wystąpieniach tak naprawdę jedno słowo: „do widzenia”
— wskazał.
14:22. Prezes Kaczyński: Droga w stronę upadku polskiej wsi
Prezes PiS zwrócił uwagę, że dzisiaj rolnictwo „przeżywa tragedię, kompletny upadek”.
Ceny, które nie pokrywają kosztów
— przestrzegł.
To jest droga w stronę upadku polskiego rolnictwa, upadku polskiej wsi
— dodał.
Wskazał, że problemów jest jednak dużo więcej.
14:25. Prezes Kaczyński: Nie dajcie się oszukać!
Prezes PiS zaapelował ponadto do zgromadzonych, aby nie dali się oszukać w sprawie tego, że Polska zostanie wyłączona z paktu migracyjnego.
Nie dajcie się oszukać! To są stare gry!
— mówił.
Lider Prawa i Sprawiedliwości wskazał ponadto, że dzisiaj w Polsce tak naprawdę nie obowiązuje konstytucja.
To idzie ku po prostu bardzo ciężkiemu kryzysowi albo może i niektórzy, jak sądzę, o tym marzą w Europie, całkowitej zagładzie polskiego państwa, przynajmniej jako państwa rzeczywiście suwerennego
— stwierdził.
14:31. Prezes PiS: Musimy być silni
Jarosław Kaczyński wskazał, że w sprawie wielkiej obrony narodowej były wielkie plany.
Myśmy je realizowali, zostały spowolnione, a niebezpieczeństwo wcale nie jest jakoś odsunięte w czasie. Nikt nie wie, kiedy ono się zmaterializuje. Ale jeżeli chcemy żyć w pokoju, to musimy być silni i mieć silne sojusze. I to jest też sprawa polityki zagranicznej
— powiedział.
Polityka zagraniczna dzisiaj wpisuje się w plan, który z pewnością nie będzie służył Polsce
— stwierdził.
14:40. Prezes PiS: Precz z Tuskiem!
Prezes PiS przestrzegł, że w Polsce przygotowywany jest „protektorat”.
I temu musimy powiedzieć nie, bo to będzie nieszczęście dla Polski porównywalne z rozbiorami. Nie możemy do tego dopuscić. Musimy walczyć. Musimy doprowadzić do jednego i to mówię do końcu - musimy odwołać Tuska i ten rząd. Precz z Tuskiem!
— wskazał.
14:46. Szydło: Łączy nas Polska
Następnie głos zabrała była premier Beata Szydło.
Jesteśmy tutaj, bo łączy nas Polska. Jest przy nas troska o naszą ojczyznę. Jesteśmy tutaj, bo wiemy, że wtedy, kiedy dzieje się źle, musimy się jednoczyć, musimy wszyscy razem stanąć przeciwko tym, którzy podnoszą rękę na Polskę. A dzisiaj niestety jest ta ekipa Tuska
— wskazała.
14:50. Szydło: Tusk zrujnował Polskę
Beata Szydło przypomniała, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości realizowała ambitne plany, w tym ambitne plany społeczne, które „przywróciły godne życie Polaków”.
Symbolem tego jest oczywiście 500+, dzisiaj 800+
— wskazała.
Poprosiła o to, by podziękować za to obecnej na manifestacji byłej minister Elżbiecie Rafalskiej, dzięki której determinacji udało się to zrobić w ciągu 100 dni rządów.
Co w tych ciągu dni zrobił dla Polaków Tusk i jego ekipa? Zrujnował Polskę!
— powiedziała.
14:53. Szydło: Nie można ufać rządzącym UE
Była premier podkreśliła, że nie można ufać tym, którzy rządzą w Unii Europejskiej.
Czy uwierzycie Niemce, które zniszczyła europejski przemysł, europejską gospodarkę - Ursuli von der Leyen, że Polski nie będzie obowiązywał pakt migracyjny? To tak, jakbyście uwierzyli Angeli Merkel, która sprowadzając do Europy tę katastrofę, mówiła, że wszystko będzie pod kontrolą
— powiedziała.
A tym dwóm paniom służy obecny polski premier i polski rząd
— podsumowała.
14:58. Błaszczak: Wyrzućmy pakt migracyjny
Następnie głos zabrał były wicepremier, były szef MON Mariusz Błaszczak.
Próbują wcisnąć nam na siłę pakt migracyjny. To jest pakt z diabłem. Nie pozwólmy na to. Nie pozwólmy na to w prosty sposób - złóżmy podpisy pod referendum obywatelskim w sprawie wyjścia Polski z paktu migracyjnego, a potem pójdźmy do urn i zagłosujmy za wyrzuceniem do kosza paktu migracyjnego
— wskazał.
15:08. Błaszczak: Musimy budować silne wojsko
Były szef MON zaapelował o budowanie silnego polskiego wojska.
Polska jest bezpieczna wtedy, kiedy Wojsko Polskie jest liczne i uzbrojone w nowoczesną broń. Ś.p. prezydent Lech Kaczyński w Tbilisi w sierpniu 2008 roku przestrzegał przed rozwojem rosyjskiego imperializmu. Przestrzegał przed Putinem, żeby wypełnić testament prezydenta Kaczyńskiego, musimy budować silne wojsko
— powiedział.
15:16. Morawiecki: Polska nie jest na kolanach
Do zgromadzonych zwrócił się były premier Mateusz Morawiecki, szef EKR.
Zebraliśmy się, żeby bronić Polski! Zebraliśmy się razem, żeby bronić Polski przed kłamstwem, przed słabością i przed uległością wobec Brukseli!
— wskazał.
Polska nie jest na kolanach i Polska nie będzie na kolanach. Polska nie jest niczyim zakładnikiem panie Tusk i Polska nie jest niczyim lennem tak, jak chcieliście i chcecie to zrobić
— mówił.
W zamian za nasze interesy i to, co Polsce się należy, sprzedajecie to wszystko, żeby utrwalić swoją władzę. Ale my na to nie pozwolimy! Zebraliśmy się na Placu Zamkowym, aby powiedzieć głośne: „dość tych kłamstw!’
— stwierdził.
15:22. Morawiecki: Słowa dotrzymaliśmy
Morawiecki przypomniał, że Prawo i Sprawiedliwość obiecało, że Polska nie przyjmie żadnego przymusowo dystrybuowanego imigranta.
I tego słowa dotrzymaliśmy!
— wskazał.
Zablokowaliśmy do końca nielegalną imigrację. Zero nielegalnej imigracji
— podkreślił.
15:27. Podziękowania dla ROG
Jesteśmy tutaj, żeby nie dać im przeprowadzić tej polityki, którą Tusk robi z Niemcami, bo to, z czym mamy teraz do czynienia to nie tylko nielegalna migracja wpychana do nas przez Niemców. To jest już eksport imigracji. Ponad 10 tysięcy ludzi zarejestrowanych na niemieckich stronach internetowych. Nie możemy na to pozwolić
— wskazał.
Były premier zaapelował o podziękowania dla członków Ruchu Obrony Granic, którzy są obecni na manifestacji.
15:36. Morawiecki: UE pęka przed Karolem
Przypomnijcie sobie obietnice sprzed pół roku złożoną razem z Karolem Nawrockim. Do wszystkich Polaków: „drodzy rodacy, jeśli wybierzecie Karola Nawrockiego, to choć nie ma on prerogatyw rządowych, to Karol powstrzyma nielegalną imigrację, zablokuje pakt migracyjny”
— powiedział.
I zobaczcie, co się stało. Pięć dni temu pan prezydent Karol Nawrocki skierował ostre pismo do von der Leyen. Powiedział: „nie przyjmiemy nielegalnych imigrantów. Zrobiliśmy swoją robotę, jak ruscy napadli na Ukrainę. Łapy precz od Polski z nielegalną imigracją”. Mija kilka dni i Unia Europejska pęka, pęka przed Karolem! Dziękujemy panie prezydencie! Brawo!
— wskazał.
15:40. Czarnek o dziedzictwie Jana Pawła II
Głos zabrał także były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.
Największy z nas, najwybitniejszy, ten, którego też opluwają, ten, z którym walczą, którego prześmiewają, którego niszczą - święty Jan Paweł II mówił przy pierwszej swojej pierwszej pielgrzymce jako papież: „zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, abyście nigdy nie podcinali korzeni, z których wyrastamy”
— wskazał.
15:43. Czarnek: Nie ma Polski bez chrześcijaństwa
Czarnek podkreślił, że Polska wyrasta z korzeni chrześcijańskich.
Nie ma Polski, nie ma polskości bez chrześcijaństwa. Kto walczy z chrześcijaństwem, walczy z Polską
— zaznaczył.
Czy to jest normalne, że polski rząd walczy z chrześcijaństwem, walczy z religią, walczy z etyką, walczy z Wychowaniem do Życia w Rodzinie, walczy z polską edukacją, z polską młodzieżą, z polskimi uczniami? Czy to jest normalne?
— pytał.
Czy to jest normalne, że Polski rząd, zamiast uczyć młodego człowieka, kim jest, jak wygląda, jak odpowiedzialnie ma posługiwać się wszystkim, co został obdarzony, próbuję go niszczyć, próbuje go demoralizować? Czy to jest normalne?
— kontynuował.
15:51. Apel prezesa PiS
Głos kolejny raz zabrał prezes Kaczyński.
Donald Tusk nie tak dawno mówił, że trzeba będzie karać Polskę, bo takie jest prawo, że nasz rząd potrafił doprowadzić do tego, że ta umowa (pakt migracyjny) nie weszła w życie i trwało to kilka lat, dziś nagle ogłasza, że w przyszłym roku nie będziemy mieli imigracji. Drodzy państwo, nie dajcie się oszukać! To są stare gry!
— wskazał.
