W koalicji i podległych jej służbach specjalnych rozważa się opcję ponownego przyznania Sławomirowi Cenckiewiczowi dostępu do informacji niejawnych – wynika z informacji „Rzeczpospolitej”. Ma to być część szerszej gry z Pałacem - pisze w piątkowym wydaniu „Rzeczpospolita”. Na doniesienia dziennika zareagował szef BBN, który we wpisie umieszczonym na platformie X przypomniał, że sąd wyrokiem z 17 czerwca br. przywrócił mu do nich dostęp.
Jak przypomina gazeta, „w lipcu 2024 r. Służba Kontrwywiadu Wojskowego cofnęła Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa, uznając, że nie daje on rękojmi zachowania tajemnicy”. Od tamtego momentu obecny szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w opinii koalicji rządzącej, nie ma dostępu do informacji niejawnych. Przypomnijmy jednak, że Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił bezprawną decyzję o cofnięciu szefowi BBN dostępu do informacji niejawnych, co skutkuje tym, że nie ma jej w obrocie prawnym.
CZYTAJ WIĘCEJ: NASZ WYWIAD. Lewandowski: Ktoś, kto odmówi dostępu do informacji niejawnych prof. Cenckiewiczowi, może odpowiadać karnie
Z informacji gazety wynika, że „w rządzie i podległych mu służbach specjalnych rozważa się opcję ponownego przyznania Cenckiewiczowi dostępu do informacji niejawnych”.
Jak zaznaczono, „przed rządem i prezydentem rozmowy dotyczące m.in. nominacji ambasadorskich”, a „sprawa Cenckiewicza może okazać się przedmiotem targu między dużym a małym pałacem, jak nazywa się ośrodki: prezydencki i rządowy”.
Kancelaria Prezydenta nie zgadza się m.in. na nominację dla Bogdana Klicha i Ryszarda Schnepfa. Z informacji ‘Rzeczpospolitej’ wynika, że wkrótce ma dojść do spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem, a następnie z szefem MSZ Radosławem Sikorskim
— napisano.
„Polska to nie targowisko”
Do tych rewelacji, których autorem jest red. Jacek Nizinkiewicz, odniósł się sam prof. Sławomir Cenckiewicz.
Mam nadzieję, że mój ulubiony rzecznik szybko w swoim wyjątkowym i pełnym kultury i znajomości spraw stylu sprostuje ustalenia red. Jacka Nizinkiewicza w „Rz” bo przecież: 1) Nikt z rządu „przyznawać” mi dostępu do tajemnic nie musi, gdyż przywrócił je sąd wyrokiem z 17 czerwca br.
2) Zawsze rząd może wycofać skargę kasacyjną na w/w wyrok, ale wtedy sam przyznałby się do łamania prawa
3) Jak powiedział prezydent Karol Nawrocki Bogdan Klich nie będzie nigdy ambasadorem RP w Waszyngtonie i „moja sprawa” choć już rozstrzygnięta przez sąd i przepisy postępowania administracyjnego, nie jest warta takich targów - dla Polski jest ważne by w Waszyngtonie był ambasador RP, który prezydenta USA nie obraża i nie wyzywa, a przez to cieszy się poważną pozycją polityczną.
Polska to nie targowisko i żerowisko dla pijaków z SKW i FSB z Kadyn, ale świętość i poszanowanie prawa!
Dobrego piątku!
kk/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741539-zaskakujace-doniesienia-ws-cenckiewicza-szef-bnn-reaguje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.