„Dwaj mężczyźni zatrzymani w związku z pobiciem w Siedlcach (Mazowieckie) b. ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zostali dziś przed południem doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach” – poinformowała rzecznik prokuratury Krystyna Gołąbek. To mieszkańcy Siedlec: 39–letni Aleksander B. i 35-letni Rafał G. Sami zgłosili się na policję. „Mężczyźni będą teraz przesłuchiwani przez prokuratora” – powiedziała rzecznik.
Jak informowała wcześniej prokuratura, z ustaleń śledczych wynika, że były minister zdrowia Adam Niedzielski w środę po południu, w towarzystwie swoich znajomych, był w jednej z siedleckich restauracji.
W lokalu tym przebywali także dwaj mężczyźni, którzy zaatakowali opuszczającego lokal pokrzywdzonego, uderzając go w twarz i kopiąc. Po ataku na pokrzywdzonego napastnicy oddalili się
— powiedziała prok. Gołąbek.
Sami zgłosili się na policję
Natychmiast po otrzymaniu informacji o zdarzeniu, policjanci rozpoczęli ustalanie sprawców i zabezpieczyli m.in. zapis monitoringu. Funkcjonariusze szybko ustalili też personalia obu napastników.
Mężczyźni jeszcze w środę wieczorem sami zgłosili się na komendę w Siedlcach. Zostali przez funkcjonariuszy zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie. Obaj byli pijani, mieli ponad 2 prom. alkoholu w organizmie. Pobrano od nich również krew na zawartość narkotyków.
Za udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
koal/PAP
