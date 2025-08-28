Na zaproszenie prezydent Karola Nawrockiego do Belwederu przyjechali prezydenci Litwy, Estonii, Łotwy, a także premier Danii. W trakcie rozmów do dyskutujących ma dołączyć - w formie zdalnej - prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.*
Prezydent zaprosił na rozmowy w Belwederze prezydenta Litwy Gitanasa Nausedę, prezydenta Estonii Alara Karisa, prezydenta Łotwy Edgarsa Rinkeviczsa oraz premier Danii Mette Frederiksen. Rozmowa z prezydentami państw bałtyckich oraz premier Danii ma potrwać co najmniej półtorej godziny. W drugiej części, w formule wideokonferencji dołączy do niej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz zapowiadając udział Zełenskiego podkreślił: „nic o Ukrainie bez Ukrainy”.
Rozmowy w Belwederze są elementem przygotowań do przyszłotygodniowej wizyty Karola Nawrockiego w USA, gdzie spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem.
W ramach konsultacji przed rozmowami w Białym Domu, jutro Karol Nawrocki odbędzie rozmowę telefoniczną z prezydentką Mołdawii Maią Sandu, natomiast w sobotę z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.
Karol Nawrocki odwiedzi Waszyngton 3 września na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa. Będzie to pierwsza wizyta zagraniczna prezydenta.
