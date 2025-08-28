WIDEO

Trwa szczyt państw regionu Morza Bałtyckiego! Z inicjatywy Karola Nawrockiego stawili się prezydenci Litwy, Estonii, Łotwy i premier Danii

Na zaproszenie prezydent Karola Nawrockiego do Belwederu przyjechali prezydenci Litwy, Estonii, Łotwy, a także premier Danii. W trakcie rozmów do dyskutujących ma dołączyć - w formie zdalnej - prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.*

Prezydent zaprosił na rozmowy w Belwederze prezydenta Litwy Gitanasa Nausedę, prezydenta Estonii Alara Karisa, prezydenta Łotwy Edgarsa Rinkeviczsa oraz premier Danii Mette Frederiksen. Rozmowa z prezydentami państw bałtyckich oraz premier Danii ma potrwać co najmniej półtorej godziny. W drugiej części, w formule wideokonferencji dołączy do niej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz zapowiadając udział Zełenskiego podkreślił: „nic o Ukrainie bez Ukrainy”.

Rozmowy w Belwederze są elementem przygotowań do przyszłotygodniowej wizyty Karola Nawrockiego w USA, gdzie spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem.

W ramach konsultacji przed rozmowami w Białym Domu, jutro Karol Nawrocki odbędzie rozmowę telefoniczną z prezydentką Mołdawii Maią Sandu, natomiast w sobotę z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

Karol Nawrocki odwiedzi Waszyngton 3 września na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa. Będzie to pierwsza wizyta zagraniczna prezydenta.

