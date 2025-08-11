Prezydent Karol Nawrocki nie poprze tzw. „ustawy wiatrakowej”. „W tej chwili trwają rozmowy w kancelarii prezydenta i niedługo przedstawimy nasze rozwiązanie” – zapowiedział jego rzecznik Rafał Leśkiewicz. Tymczasem głowa państwa szykuje się do swojej pierwszej wizyty zagranicznej – 3 września spotka się w Białym Domu z Donaldem Trumpem. „Niewykluczone, że w drodze do USA prezydent pojawi się w Watykanie” - powiedział Leśkiewicz.
Prezydent Nawrocki nie poprze „ustawy wiatrakowej”
Rzecznik prezydenta dziś w Studiu PAP został zapytany o to, czy prezydent podpisze tzw. ustawę wiatrakową, która oprócz liberalizowania zasad inwestycji w wiatraki na lądzie, mrozi też ceny prądu dla gospodarstw domowych do końca tego roku.
Leśkiewicz odpowiedział, że ten drugi element jest dla Nawrockiego „rzeczą oczywistą”, jednak włączenie go do ustawy dotyczącej wiatraków jest w jego ocenie postawieniem prezydenta w „niezręcznej sytuacji”.
Na pewno to rozwiązanie nie zyska akceptacji pana prezydenta. W tej chwili trwają rozmowy w kancelarii prezydenta i niedługo przedstawimy nasze rozwiązanie
— zapowiedział.
Dopytywany, czy oznacza to inicjatywę ustawodawczą prezydenta nawiązującą do jego obietnicy wyborczej „33 proc. mniej za prąd w 100 dni”, Leśkiewicz zapewnił, że prezydent wypełni tę obietnicę.
Na pewno pan prezydent Karol Nawrocki przedstawi rozwiązanie, które pozwoli na zamrożenie cen prądu, a zobaczymy jak zareaguje na to polski rząd
— powiedział.
Motyka z apelem do prezydenta Nawrockiego
W poprzednim tygodniu minister energii Miłosz Motyka zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego, aby podpisał nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej. Jego zdaniem to dobrze przygotowana regulacja, gwarantująca niskie ceny energii.
Głównym celem tzw. ustawy wiatrakowej jest liberalizacja dotychczasowych przepisów ws. inwestycji w wiatraki na lądzie. Nowela znosi wprowadzoną w 2016 r. zasadę 10H i wprowadza 500 m jako minimalną dopuszczalną odległość nowych turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych. Obecnie jest to 700 m. Oprócz przepisów dotyczących budowy turbin wiatrowych w ustawie znajduje się wprowadzony w trakcie prac sejmowych zapis przedłużający na IV kwartał 2025 r. zamrożenie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh netto. Obecnie mrożenie obowiązuje do końca września.
Wizyta prezydenta Nawrockiego w Białym Domu
Prezydent USA zaprosił Nawrockiego do Białego Domu na oficjalne spotkanie robocze 3 września w liście gratulacyjnym, przekazanym w dniu zaprzysiężenia. Poinformował o tym dwa dni temu szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
Pytany o tę kwestię rzecznik prezydenta podkreślił, że będzie to „pierwsza poważna wizyta zagraniczna prezydenta Karola Nawrockiego”.
Jak zaznaczył, jest ona wynikiem wcześniejszych ustaleń.
Jako prezydent elekt, już po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich, pan Karol Nawrocki rozmawiał telefonicznie z Donaldem Trumpem. To była bardzo dobra, merytoryczna rozmowa i w trakcie tej rozmowy pojawiło się zaproszenie do odwiedzenia Stanów Zjednoczonych, do spotkania z panem prezydentem Donaldem Trumpem
— powiedział.
Rozmowa o bezpieczeństwie i kwestia Ukrainy
Leśkiewicz poinformował, że podczas spotkania omówione mają być kwestie dotyczące bezpieczeństwa i relacji z Ukrainą.
To jest niezwykle ważne, bo jesteśmy przecież z jednej strony wschodnią flanką NATO, ale z drugiej strony ważnym partnerem gospodarczym i w ogóle partnerem politycznym dla Ukrainy
— podkreślił.
Jak doprecyzował, kwestie związane z bezpieczeństwem obejmują także m.in. stacjonowanie żołnierzy amerykańskich w Polsce.
No pewno ta rozmowa będzie także o tym
— powiedział.
Wcześniej Nawrocki deklarował, że na początku swojej prezydentury oprócz Waszyngtonu chciałby odwiedzić też Watykan.
Niewykluczone, że w drodze do USA prezydent pojawi się w Watykanie
— powiedział Leśkiewicz w rozmowie z PAP.
Rzecznik prezydenta wyjaśnił, że obecnie trwa proces przygotowania i planowania pierwszych wizyt. Jak zaznaczył, Nawrocki na pewno pojawi się na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, natomiast szczegółów innych wizyt „na razie nie będzie zdradzał”.
