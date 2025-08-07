Okazuje się, że z inicjatywy zależnej od władzy prokuratury prowadzona jest inwigilacja sędziów Trybunału Konstytucyjnego, prezesa Bogdana Święczkowskiego i sędzi Krystyny Pawłowicz! O sprawie poinformował sam Trybunał Konstytucyjny.
Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego – Prezes Bogdan Święczkowski oraz Krystyna Pawłowicz zostali poinformowani przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie o prowadzeniu, w ich przekonaniu całkowicie bezprawnej, inwigilacji wobec nich
— podano w komunikacie Trybunału Konstytucyjnego.
Sędziowie podjęli decyzję o złożeniu zażalenia na postanowienie Prokuratury oraz skierowaniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. O bezprawnej inwigilacji sędziowie zamierzają ponadto powiadomić Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego oraz organy międzynarodowe
— zaznaczył TK.
Postępowanie przygotowawcze Prokuratury Okręgowej w Warszawie o sygn. 3041-1.Ds.310.2024 wymierzone w sędziów Trybunału Konstytucyjnego było związane z wydaniem jednego z ostatecznych orzeczeń i polegało na dokonaniu kontroli bilingów sędziów oraz zobowiązaniu operatorów sieci do przekazania danych teleadresowych ich rozmówców
— przekazał Trybunał.
Prof. Pawłowicz: To jest jaskrawe złamanie konstytucji
Dziś rano na platformie X prof. Krystyna Pawłowicz poinformowała, że dopiero się dowiedziała, że prokuratorzy ją inwigilowali.
Dziś się dowiedziałam, że Prokuratura Okręgowa bez mojej wiedzy kontrolowała moje bilingi sprzed roku i dane moich rozmówców, w ramach prowadzonego przeciwko mnie postępowania przygotowawczego. Nie wiem w jakiej sprawie. Oto status konstytucyjny niezawisłego sędziego TK
— napisała prof. Krystyna Pawłowicz na platformie X.
Dostałam dziś postanowienie Prokuratury Okręgowej, z którego dowiedziałam się, że prowadzone jest przeciwko mnie KARNE postępowanie przygotowawcze dot. jednego z moich ORZECZEŃ…?! Panie ministrze WALDEMARZE ŻUREK, to jest JASKRAWE ZŁAMANIE konstytucji - immunitetu, tajemnicy narady i sędziowskiej
— alarmowała sędzia TK w kolejnym wpisie.
