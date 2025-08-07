Powszechne oburzenie we Francji wywołało karygodne zachowanie 47-letniego Marokańczyka, który odpalił papierosa od Wiecznego Ognia przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Paryżu. Mężczyzna został aresztowany, a jego pozwolenie na pobyt we Francji prawdopodobnie zostanie cofnięte.
„To profanacja”
Na wideo, które rozpowszechniło się w sieci widzimy mężczyznę, który nonszalancko przechodzi przez łańcuchowe barierki i odpala papierosa od Wiecznego Ognia przy Grobie Nieznanego Żołnierza. 47-latek został aresztowany. Prokuratura w Paryżu w oświadczeniu podała, że mężczyzna „przyznaje się do faktów” dotyczących tego zdarzenia.
Ten niegodny i godny pożałowania czyn podważa pamięć tych, którzy zginęli za Francję
— powiedział Bruno Retailleau, minister spraw wewnętrznych Francji.
W mediach pojawiła się informacja, że 47-latek może stracić pozwolenie na pobyt we Francji.
To nie jest zwykłe odstępstwo: to profanacja
— powiedziała Patricia Miralles, francuska minister ds. weteranów wojennych.
O wydarzeniu stało się głośno również w Polsce. Do tego karygodnego czynu odniósł się również europoseł PiS Daniel Obajtek. Były prezes Orlenu w swoim wpisie nawiązał do zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta.
W obliczu bierności rządu i przyzwolenia na politykę migracyjną dyktowaną przez Berlin i Brukselę, to w takich ludziach jak On – świadomych, odważnych, wiernych Polsce – leży dziś nadzieja na ocalenie naszego kraju przed upadkiem tożsamości i profanacjami, które Zachód traktuje już niestety jak codzienność
— napisał.
