TVN zrezygnuje z promocji LGBT? Porządki nowego właściciela

MTV prowadzi dwie polityki po obu stronach Atlantyku. Podczas gdy w Europie kanał tradycyjnie świętuje tzw. Miesiąc Dumy, eksponując tęczowe logo, w Stanach Zjednoczonych już drugi rok z rzędu zrezygnowano z tego symbolu. To jeden z najbardziej widocznych przykładów zmian zachodzących w mediach należących do koncernu Paramount, który wkrótce może stać się również właścicielem TVN.
Trump zmienił warunki gry
Zmiana podejścia amerykańskiego MTV nie jest przypadkowa. Po powrocie Donalda Trumpa do Białego Domu administracja federalna zaczęła przyglądać się firmom epatującym ideologią LGBTQ. Przedsiębiorstwa musiały liczyć się z kontrolami i dodatkowymi problemami regulacyjnymi.
Dla Paramount sytuacja była szczególnie delikatna. Koncern oczekiwał bowiem na zgodę władz na finalizację przejęcia przez Skydance Media, należące do rodziny Ellisonów. W efekcie firma zaczęła podejmować decyzje, które przez część komentatorów zostały odebrane jako próba ograniczenia potencjalnych konfliktów z administracją Trumpa.
Nie tylko tęczowe logo
Rezygnacja z tęczowej identyfikacji MTV była tylko jednym z sygnałów zmiany kursu. W ostatnich miesiącach szerokim echem odbiła się również ugoda zawarta pomiędzy Paramount a Donaldem Trumpem. Koncern zgodził się wypłacić 16 mln dolarów w związku ze sporem dotyczącym wywiadu z Kamalą Harris wyemitowanego przez program „60 Minutes” stacji CBS.
Trump twierdził, że materiał został zmontowany w sposób mający pomóc jego rywalce w walce o prezydenturę. Choć sprawa budziła ogromne kontrowersje w środowisku medialnym, Paramount zdecydował się zakończyć spór porozumieniem.
Przetasowania w CBS News
Zmiany nie ominęły także samej CBS News. Już po przejęciu Paramount przez Skydance kierownictwo stacji objęła konserwatywna dziennikarka Bari Weiss.
Jednocześnie z redakcją pożegnało się kilku wieloletnich dziennikarzy.
Europa pozostała przy swoim
Choć przejęcie Paramount przez miliarderów bliskich Trumpowi wpłynęło na linię stacji związanych z tym koncernem w USA, to w Europie i w Ameryce Łacińskiej MTV pozostaje wierne wcześniejszym ideałom. Stacja ma tęczowe logo m.in. w Polsce, Czechach, Holandii, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, Francji czy Meksyku. Tęczy nie ma natomiast m.in. w USA, Indiach i Japonii.
— czytamy w portali wirtualnemedia.pl
Pokazuje to, że właściciel marki nie prowadzi jednolitej strategii na wszystkich rynkach.
Sygnał dla TVN
To właśnie ten rozdźwięk może być szczególnie interesujący z perspektywy Polski. W związku z planowanym przejęciem Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance pojawiają się pytania o przyszłość takich marek jak TVN, TVN24 czy CNN.
Przykład MTV sugeruje jednak, że zmiany wprowadzane przez nowego właściciela w Stanach Zjednoczonych nie muszą automatycznie zostać przeniesione na rynki europejskie. Dotychczasowe działania koncernu pokazują raczej model polegający na dostosowywaniu przekazu do lokalnych warunków politycznych i oczekiwań widzów.
SC/wirtualnemedia.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/763337-tvn-zrezygnuje-z-promocji-lgbt-porzadki-nowego-wlasciciela
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