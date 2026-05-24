Kontynuacja "Pasji" trafi do kin! Gibson ujawnił datę premiery

Do światowych kin trafi długo wyczekiwana kontynuacja "Pasji" / autor: x.com/ResurrectFilm
Już 6 maja 2027 do światowych kin trafi długo wyczekiwana kontynuacja „Pasji” Mela Gibsona. Film „The Resurrection of the Christ” zostanie podzielony na dwie części. Na drugą z nich przyjdzie nam poczekać do 2028 roku.

Ujawnione zostało pierwsze zdjęcie z filmu Mela Gibbsona „The Resurrection of the Christ”, opowiadającym o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, który będzie kontynuacją „Pasji” z 2004 roku.

Reżyser Mel Gibson potwierdził, że zdjęcia do filmu zostały już zakończone. Były one realizowane przez 134 dni we Włoszech - m.in. w Rzymie, Bari, Materze i Brindisi.

Gibson zapowiedział jednak, że nastąpią zmiany w harmonogramie. Film zostanie podzielony na dwie części. Pierwsza z nich trafi do kin 6 maja 2027 roku, chociaż pierwotnie planowano premierę na 26 marca. Druga część będzie miała natomiast premierę 25 maja 2028 roku.

W główne rolę nie wcielą się ci sami aktorzy, którzy grali w „Pasji”. Jaakko Ohtonen wystąpi w roli Jezusa Chrystusa, a Mariela Garriga w roli Marii Magdaleny. W obsadzie znalazła się także polska aktorka Kasia Smutniak, która została obsadzona w roli Maryi.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

