Kontynuacja "Pasji" trafi do kin! Gibson ujawnił datę premiery

Już 6 maja 2027 do światowych kin trafi długo wyczekiwana kontynuacja „Pasji” Mela Gibsona. Film „The Resurrection of the Christ” zostanie podzielony na dwie części. Na drugą z nich przyjdzie nam poczekać do 2028 roku.
Ujawnione zostało pierwsze zdjęcie z filmu Mela Gibbsona „The Resurrection of the Christ”, opowiadającym o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, który będzie kontynuacją „Pasji” z 2004 roku.
Reżyser Mel Gibson potwierdził, że zdjęcia do filmu zostały już zakończone. Były one realizowane przez 134 dni we Włoszech - m.in. w Rzymie, Bari, Materze i Brindisi.
Gibson zapowiedział jednak, że nastąpią zmiany w harmonogramie. Film zostanie podzielony na dwie części. Pierwsza z nich trafi do kin 6 maja 2027 roku, chociaż pierwotnie planowano premierę na 26 marca. Druga część będzie miała natomiast premierę 25 maja 2028 roku.
W główne rolę nie wcielą się ci sami aktorzy, którzy grali w „Pasji”. Jaakko Ohtonen wystąpi w roli Jezusa Chrystusa, a Mariela Garriga w roli Marii Magdaleny. W obsadzie znalazła się także polska aktorka Kasia Smutniak, która została obsadzona w roli Maryi.
Adrian Siwek/X/Facebook
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/761061-kontynuacja-pasji-trafi-do-kin-gibson-ujawnil-date-premiery
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.