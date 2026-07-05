Policja zakończyła poszukiwania 65‑letniego mężczyzny, którego żona została znaleziona martwa w mieszkaniu w Borkowie w województwie świętokrzyskim. Poszukiwania trwały od piątkowego wieczoru i zaangażowały ponad stu funkcjonariuszy. Informację o jego zatrzymaniu potwierdzili funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach we wpisie na Facebooku. Ponadto szczegółowe informacje przekazała podkom. Małgorzata Perkowska‑Kiepas na antenie Polsat News.
W niedzielny poranek, tuż po godzinie 6, policjanci prowadzący poszukiwania natrafili na 65‑latka na terenie kompleksu leśnego w kieleckim Biesaku. Jak relacjonowała podkom. Perkowska‑Kiepas, mężczyzna wyszedł z lasu w miejscu, gdzie znajdowali się funkcjonariusze, i był wyraźnie zaskoczony ich obecnością.
Na miejscu została mu udzielona pomoc medyczna, został on przetransportowany do szpitala. Mężczyzna został zatrzymany, a po zakończeniu niezbędnych czynności medycznych i gdy jego stan zdrowia na to pozwoli, zostaną z jego udziałem przeprowadzone czynności procesowe, które pozwolą na szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy
— podano na profilu Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
Rysopis i przebieg poszukiwań
W sobotę funkcjonariusze policji opublikowali rysopis poszukiwanego, zaznaczając, że może poruszać się boso. W chwili zatrzymania miał jednak na sobie obuwie, natomiast jego strój odpowiadał temu, który opisano w komunikatach.
W obławę zaangażowano 115 policjantów, psy tropiące, drony oraz helikopter.
Śmierć 64‑letniej kobiety
Zgłoszenie o nieprzytomnej 64‑latce wpłynęło do dyżurnego KMP w Kielcach w piątek po południu. Kobieta została znaleziona w mieszkaniu w Borkowie i mimo szybkiej interwencji nie udało się jej uratować.
Nie wyklucza się, że śmierć kobiety była wynikiem czynu popełnionego przez osobę trzecią. Ostatnią osobą, która miała widzieć kobietę żywą, był jej mąż – później poszukiwany 65‑latek.
Sekcja zwłok została przeprowadzona, a jej wyniki ma przedstawić prokurator prowadzący śledztwo.
Komenda Miejska Policji w Kielcach/Polsat News/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/764230-koniec-oblawy-w-borkowie-zatrzymano-meza-zmarlej-64latki
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