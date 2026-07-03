55-letni Niemiec oskarżony o zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim

Krakowska Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 55-letniemu obywatelowi Niemiec. Reza B. podczas zwiedzania obozu Auschwitz Birkenau w 2022 r. publicznie podważał istnienie komór gazowych.
Jak przekazał dzisiaj naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni w Krakowie prok. Waldemar Szwiec, akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.
Według ustaleń Komisji 55-letni Reza B. miał podczas zwiedzania Muzeum Auschwitz-Birkenau w 2022 roku nagrać film, na którym zaprzeczał zbrodniom popełnionym przez członków załogi obozu wobec Żydów, podważał stosowanie komór gazowych i krematoriów. Wideo zostało następnie udostępnione na portalach społecznościowych.
Reza B. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie ustosunkował się do przestawionego mu zarzutu i odmówił złożenia wyjaśnień
— poinformował prok. Szwiec w komunikacie udostępnionym przez Instytut Pamięci Narodowej. Dodał, że oskarżony ma 55 lat, urodził się w Teheranie i jest obywatelem Niemiec.
Mężczyźnie grozi grzywna lub do trzech lat więzienia.
Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 roku, aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.
W 1947 roku na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. Obejmuje obszar 191 ha. W jego granicach znajdują się poobozowe obiekty i ruiny, włącznie z pozostałościami komór gazowych i krematoriów, kilkanaście kilometrów obozowego ogrodzenia i dróg wewnętrznych oraz rampa kolejowa.
Były obóz w 1979 roku został wpisany jako jedyny tego typu obiekt na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/764138-55-letni-niemiec-oskarzony-o-zaprzeczanie-zbrodniom-nazistowskim
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.