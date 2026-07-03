Dziecięca pornografia. Były działacz PSL-u z zarzutami!

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Władysław Kosiniak-Kamysz w rządowych ławach w Sejmie oraz wpis Dariusza Mateckiego z Facebooka / autor: PAP/Paweł Supernak/Fb-Dariusz Matecki
Władysław Kosiniak-Kamysz w rządowych ławach w Sejmie oraz wpis Dariusza Mateckiego z Facebooka / autor: PAP/Paweł Supernak/Fb-Dariusz Matecki

Były przewodniczący kętrzyńskiego PSL Ariel Sz. usłyszał zarzut posiadania dziecięcej pornografii - podał portal info-ketrzyn24.pl. „TO JUŻ KOLEJNE ZATRZYMANIE CZŁONKA BANDY TUSKA i KOSINIAKA w podobnej sprawie. Działacz PSL zatrzymany pod zarzutem posiadania p*rnografii dziecięcej” - czytamy we wpisie Dariusza Mateckiego na Facebooku.

Jak podaje portal info-ketrzyn24.pl, były działacz PSL oraz były przewodniczący struktur „ludowców” w Kętrzynie usłyszał zarzut art. 202 § 4a Kodeksu karnego (penalizuje posiadanie, przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego).

Jak dodało medium, chodzi o Ariela Sz., który był także asystentem społecznym poseł na Sejm RP. Portal zwrócił się z zapytaniem do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, która potwierdziła, „że w systemie prokuratury odnalazł postępowanie, w którym jako strona procesowa występuje osoba o danych ‘Ariel Sz.’”

ZATRZYMANIE CZŁONKA BANDY TUSKA i KOSINIAKA”

Do sprawy odniósł się poseł PiS Dariusz Matecki.

PILNE! TO JUŻ KOLEJNE ZATRZYMANIE CZŁONKA BANDY TUSKA i KOSINIAKA w podobnej sprawie. Działacz PSL zatrzymany pod zarzutem posiadania prnografii dziecięcej. Na sprzęcie elektronicznym Ariela Sz. zabezpieczono brutalną prnografię dziecięcą, na której nie tylko dochodziło do g*ałtów na dzieciach, ale też do łamania ich palców. Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego usłyszał zarzut z art. 202 par. 4a Kodeksu karnego

— czytamy we wpisie zamieszczonym na Facebooku.

Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

xyz/info-ketrzyn24.pl/Fb

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Zespół wPolityce.pl

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