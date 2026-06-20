Napad na kantor w Łodzi! Zatrzymano Kolumbijczyka

Policja zatrzymała podejrzewanego o dokonanie napadu na kantor przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi. Sprawca sterroryzował pracownicę przedmiotem przypominającym broń i uciekł, rabując 204 tys. zł w różnych walutach. Został zatrzymany w hotelu w Piotrkowie Trybunalskim. To 22-letni obywatel Kolumbii.
Podkom. Kamila Sowińska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Łodzi poinformowała PAP, że mężczyzna, który miał dokonać napadu na kantor wymiany walut w Łodzi został zatrzymany w hotelu w Piotrkowie Trybunalskim.
Jest to 22-letni obywatel Kolumbii. Odzyskaliśmy też łup z napadu. Będziemy teraz ustalać, czy jest to cała skradziona kwota
— powiedziała PAP Sowińska.
Napad na kantor
Do napadu na kantor wymiany walut doszło 19 czerwca między godz. 8 a 9 w centrum Łodzi. Według informacji z policji do lokalu przy ul. Piotrkowskiej wszedł mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń palną.
Sterroryzował przebywającą we kantorze pracownicę i zażądał wydanie pieniędzy. Kiedy ta wykonała rozkaz napastnika, ten uciekł z łupem o wartości ok. 204 tys. zł w różnych walutach.
Podkom. Kamila Sowińska w rozmowie z PAP powiedziała, że uciekając z miejsca przestępstwa sprawca porzucił przypominający broń palną przedmiot, którym sterroryzował pokrzywdzoną.
Badamy, czy użyty do dokonania napadu przedmiot jest bronią palną w rozumieniu ustawy
— powiedział PAP prokurator Paweł Jasiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
Groźba kary
Zatrzymany w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin stanie przed obliczem prokuratora z Prokuratury Łódź Śródmieście, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Może usłyszeć zarzut dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grozić mu może kara nawet 20 lat pozbawienia wolności.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/763078-napad-na-kantor-w-lodzi-zatrzymano-kolumbijczyka
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