Napad na kantor w Łodzi! Zatrzymano Kolumbijczyka

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Napad na kantor w Łodzi / autor: PAP/Łukasz Szeląg
Napad na kantor w Łodzi / autor: PAP/Łukasz Szeląg

Policja zatrzymała podejrzewanego o dokonanie napadu na kantor przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi. Sprawca sterroryzował pracownicę przedmiotem przypominającym broń i uciekł, rabując 204 tys. zł w różnych walutach. Został zatrzymany w hotelu w Piotrkowie Trybunalskim. To 22-letni obywatel Kolumbii.

Podkom. Kamila Sowińska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Łodzi poinformowała PAP, że mężczyzna, który miał dokonać napadu na kantor wymiany walut w Łodzi został zatrzymany w hotelu w Piotrkowie Trybunalskim.

Jest to 22-letni obywatel Kolumbii. Odzyskaliśmy też łup z napadu. Będziemy teraz ustalać, czy jest to cała skradziona kwota

— powiedziała PAP Sowińska.

Napad na kantor

Do napadu na kantor wymiany walut doszło 19 czerwca między godz. 8 a 9 w centrum Łodzi. Według informacji z policji do lokalu przy ul. Piotrkowskiej wszedł mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń palną.

Sterroryzował przebywającą we kantorze pracownicę i zażądał wydanie pieniędzy. Kiedy ta wykonała rozkaz napastnika, ten uciekł z łupem o wartości ok. 204 tys. zł w różnych walutach.

Podkom. Kamila Sowińska w rozmowie z PAP powiedziała, że uciekając z miejsca przestępstwa sprawca porzucił przypominający broń palną przedmiot, którym sterroryzował pokrzywdzoną.

Badamy, czy użyty do dokonania napadu przedmiot jest bronią palną w rozumieniu ustawy

— powiedział PAP prokurator Paweł Jasiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Groźba kary

Zatrzymany w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin stanie przed obliczem prokuratora z Prokuratury Łódź Śródmieście, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Może usłyszeć zarzut dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grozić mu może kara nawet 20 lat pozbawienia wolności.

as/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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