Mieszkańcy przerażeni! Ujęto Ukraińca wymachującego szablą

Straż Miejska w Mysłowicach została zaalarmowana ws. mężczyzny, który wymachiwał szablą. Jak podaje portal ctmyslowice.pl, jest to obywatel Ukrainy. Zabezpieczono jeszcze 2 niebezpieczne noże. Mężczyzna trafił w ręce policji.
Jak podaje portal ctmyslowice.pl, do niebezpiecznej sytuacji z udziałem Ukraińca doszło wczoraj koło godziny 15. Straż Miejska otrzymała zgłoszenie o mężczyźnie, który na ul. Starokościelnej wymachuje niebezpiecznym narzędziem.
„Posiadającego niebezpieczne narzędzia”
Mundurowi udali się na miejsce, gdzie zastali Ukraińca, który dzierżył szablę. Oprócz tego posiadał jeszcze dwa mniejsze noże (jedne z nich to mizerykordia).
Funkcjonariusze podjęli interwencję wobec niebezpiecznego mężczyzny posiadającego niebezpieczne narzędzia. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji strażników został on ujęty, a następnie przekazany Policji celem przeprowadzenia dalszych czynności
— czytamy w komunikacie Straży Miejskiej w Mysłowicach.
xyz/
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/762196-mieszkancy-przerazeni-ujeto-ukrainca-wymachujacego-szabla
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