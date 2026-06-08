Mieszkańcy przerażeni! Ujęto Ukraińca wymachującego szablą

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Zatrzymany przez Straż Miejską Mysłowice oraz szabla i kordzik, które miał zatrzymany / autor: Straż Miejska Mysłowice
Zatrzymany przez Straż Miejską Mysłowice oraz szabla i kordzik, które miał zatrzymany / autor: Straż Miejska Mysłowice

Straż Miejska w Mysłowicach została zaalarmowana ws. mężczyzny, który wymachiwał szablą. Jak podaje portal ctmyslowice.pl, jest to obywatel Ukrainy. Zabezpieczono jeszcze 2 niebezpieczne noże. Mężczyzna trafił w ręce policji.

Jak podaje portal ctmyslowice.pl, do niebezpiecznej sytuacji z udziałem Ukraińca doszło wczoraj koło godziny 15. Straż Miejska otrzymała zgłoszenie o mężczyźnie, który na ul. Starokościelnej wymachuje niebezpiecznym narzędziem.

Posiadającego niebezpieczne narzędzia”

Mundurowi udali się na miejsce, gdzie zastali Ukraińca, który dzierżył szablę. Oprócz tego posiadał jeszcze dwa mniejsze noże (jedne z nich to mizerykordia).

Funkcjonariusze podjęli interwencję wobec niebezpiecznego mężczyzny posiadającego niebezpieczne narzędzia. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji strażników został on ujęty, a następnie przekazany Policji celem przeprowadzenia dalszych czynności

— czytamy w komunikacie Straży Miejskiej w Mysłowicach.

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Zespół wPolityce.pl

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