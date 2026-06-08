Funkcjonariusze CBŚP i KAS udaremnili przemyt tony heroiny. To największa operacja od dekady – poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że w okresie pierwszych pięciu miesięcy tego roku służby zabezpieczyły 83 t narkotyków, zlikwidowały 49 laboratoriów i 4 plantacje konopi.
Szef MSWiA Marcin Kierwiński wziął w poniedziałek udział we wspólnej konferencji prasowej z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim, podczas której poinformował o akcji funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej udaremnienia przemytu tony heroiny.
To największa tego typu operacja od ponad dekady, to największa tego typu operacja antynarkotykowa ostatnich lat
— ocenił szef MSWiA.
Przekazał, że w okresie pierwszych pięciu miesięcy roku służby zabezpieczyły ponad 83 t narkotyków. Dla porównania w całym 2025 r. zabezpieczonych zostało 56 t, a w 2022 r. – 19 t. – Więc przez pięć miesięcy (…) polskie służby zneutralizowały cztery razy więcej narkotyków niż w roku 2022 – podkreślił.
Dodał, że w ciągu ostatnich pięciu miesięcy zlikwidowano 49 laboratoriów i 4 plantacje konopi.
Ten rok dzięki skutecznej pracy naszych służb wydaje się rokiem walki z narkotykami, walki z zorganizowaną przestępczością. Prawie 1200 osób zatrzymanych w tym zakresie, 83 osoby z zarzutami dotyczącymi kierowania zorganizowaną grupą przestępczą (…). Dziś chcemy powiedzieć bardzo jasno i twardo: nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla tych, którzy się tego typu procederem zajmują
— zastrzegł Kierwiński.
Największa w całej historii Unii
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański ocenił, że udaremniona próba przemytu tony heroiny należy do największych ujawnień tego typu nie tylko w historii Polski, ale także całej Unii Europejskiej. Dodał, że szacowana czarnorynkowa wartość narkotyku to 220 mln zł.
Minister zaznaczył, że kluczową rolę odegrała współpraca pomiędzy Krajową Administracją Skarbową, Centralnym Biurem Śledczym Policji oraz międzynarodowymi instytucjami monitorującymi handel. Szczególne podziękowania skierował do partnerów z Wielkiej Brytanii, którzy uczestniczyli w działaniach prowadzących do ujawnienia przemytu.
Domański zwrócił również uwagę na znaczenie inwestycji w nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby graniczne. Jak wskazał, wykrycie przemytu było możliwe dzięki wykorzystaniu urządzeń rentgenowskich stosowanych na przejściach granicznych. Według ministra tylko w ubiegłym roku na granicach pojawiło się osiem nowych skanerów rentgenowskich. Koszt jednej instalacji przekracza 20 mln zł.
Poinformował, że w 2022 r. służby odnotowały 422 ujawnienia narkotyków na granicach, podczas gdy w 2025 r. liczba ta wzrosła do 1 tys. 346.
Jak przekazała PAP rzeczniczka KAS st. asp. Justyna Pasieczyńska, funkcjonariusze KAS i CBŚP udaremnili przemyt 1030 kg heroiny ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Informację o tym, że do Portu w Gdyni mogą trafić kontenery z narkotykami, CBŚP otrzymało od brytyjskiej służby celnej i podatkowej. W drugiej połowie marca funkcjonariusze KAS i CBŚP przeprowadzili kontrolę kontenerów, w których miały znajdować się ozdobne cegły wykończeniowe. Zabezpieczyli 1030 kg heroiny o szacunkowej czarnorynkowej wartości blisko 220 mln zł.
Służby podkreśliły, że było to jedno z największych przechwyceń narkotyków dokonanych w Polsce w ciągu ostatnich lat.
W pierwszej połowie maja, w związku z przemytem, zatrzymano trzy osoby – dwóch mężczyzn i kobietę w wieku od 33 do 43 lat, obywateli Polski. Po doprowadzeniu do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące usiłowania przewozu przez Polskę znacznych ilości narkotyków. Wobec dwóch podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku i ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
PAP/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/762171-takiego-sukcesu-jeszcze-nie-bylo-akcja-cbsp-i-kas
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