Czeka nas załamanie pogody. Alert IMGW, sprawdź nową animację!

Chłodne powietrze polarne, przelotne opady deszczu i burze na północnym wschodzie Polski — tak według IMGW zapowiada się sobota, podczas której obowiązuje alert I stopnia. Prognozy wskazują na silny wiatr, lokalne ulewy do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, a w górach nawet powyżej 80 km/h.
Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominuje wyż znad Atlantyku, jedynie północny oraz wschodni obszar kontynentu znajduje się w zasięgu układów niskiego ciśnienia znad Morza Norweskiego i Estonii wraz z frontami atmosferycznymi. Przeważający obszar kraju jest pod wpływem klina wyżu z centrum nad Atlantykiem, jedynie północno-wschodnia część Polski znajduje się w zasięgu zatoki niżu znad Estonii. Napływa stosunkowo chłodne powietrze polarne morskie.
W sobotę w południowo-zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie także burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 17 st. C na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 21 st. C na przeważającym obszarze kraju do 23 st. C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem okresami silny, około 40 km/h, w porywach do 65 km/h. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km/h. W Karkonoszach porywy wiatru do 85 km/h, w Tatrach 65 km/h.
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na wschodzie kraju. Początkowo na północnym wschodzie, a po północy na zachodzie opady deszczu. Temperatura minimalna od 11 st. C do 15 st. C; na Podkarpaciu i Podhalu spadki do około 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w północno-zachodniej połowie kraju porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W Karkonoszach porywy wiatru do 90 km/h, w Tatrach 65 km/h.
Alert burzowy
W sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla północno-wschodniej części kraju. W czasie trwania burz prognozowany jest lokalny opad gradu.
Alerty wydano dla wschodnich krańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz dla części województwa podlaskiego. Jak poinformował IMGW, na tych obszarach prognozowane są burze z opadem deszczu od 15 do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Zjawiskom może towarzyszyć lokalny opad gradu.
Ostrzeżenia będą aktywne w sobotę od godz. 12 do godz. 20.
Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
Pogoda na jutro
W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na wschodzie miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 18 st. C na północy i Podkarpaciu do 23 st. C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem porywy wiatru do 65 km/h. W czasie burz możliwe porywy 65 km/h. W Karkonoszach porywy wiatru do 100 km/h, w Tatrach 65 km/h.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/764150-czeka-nas-zalamanie-pogody-alert-imgw-sprawdz-nowa-animacje
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